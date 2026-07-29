Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng của vợ nhập viện

(GLO)- Sau cuộc nhậu, đối tượng tại xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) thấy bé trai 3 tuổi là con riêng của vợ khóc đòi mẹ nên đã dùng tay đánh nhiều cái khiến cháu phải nhập viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nam đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Phạm Cung

Theo thông tin ban đầu: Nam và chị T. (trú tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn) đã đăng ký kết hôn và sống tại nhà Nam ở thôn Thăng Hưng Đông. Chị T. có 1 con riêng là bé trai N.H.M.K. (SN 2023).

Tối 26-7, khi chị T. đi làm thì Nam ở nhà ăn nhậu. Lúc này, cháu K. khóc đòi mẹ nên Nam dỗ dành rồi la mắng để chờ mẹ về. Tuy vậy, cháu K. vẫn khóc to nên Nam bực tức dùng tay tát nhiều cái vùng mặt và bóp cổ cháu.

Sau đó, Nam tiếp tục ôm cháu K. vào rồi dỗ dành thì chị T. trở về phát hiện sự việc. Chị T. đưa con về nhà mẹ đẻ và sau đó đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai thăm khám, chữa trị, đồng thời làm đơn trình báo sự việc lên Công an xã Bàu Cạn.

Trong sáng 28-7, Công an xã Bàu Cạn đã triệu tập Nam đến làm việc. Bước đầu kiểm tra nhanh đối tượng âm tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, Nam đã thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, cháu K. nhập viện với các vết thương bầm tím và vết xước ở vùng mặt. Qua kiểm tra bác sĩ không phát hiện tổn thương sọ não trên phim X-quang.