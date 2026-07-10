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Công an Gia Lai tìm anh Võ Khắc Long để phục vụ điều tra vụ cố ý gây thương tích

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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người làm chứng, người biết việc để phục vụ công tác xác minh nguồn tin về tội phạm trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 28-1-2026 tại khu vực trước bãi đất trống số 46 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng.

Theo thông báo, trong vụ việc trên, anh Võ Khắc Long (SN 1985, thường trú tại hẻm 196 Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, số CCCD 064085008028) được xác định là người làm chứng, người biết việc.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành mời anh Long đến làm việc. Tuy nhiên, anh Long không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ.

Để phục vụ công tác giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Công an phường Diên Hồng, Công an xã Ia Hrung và các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp thông báo tìm anh Võ Khắc Long.

Nếu nhận được thông báo này, đề nghị anh Võ Khắc Long đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa điểm làm việc tại Công an phường Diên Hồng, số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng) hoặc liên hệ điều tra viên Hoàng Hữu Phong, số điện thoại 0905.675.577 để làm việc.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân biết nơi ở hoặc thông tin về anh Võ Khắc Long, đề nghị cung cấp cho cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết vụ việc.

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