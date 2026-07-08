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Tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Bình Dương

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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại xã Bình Dương.

Cụ thể, ngày 25-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã xác lập nguồn tin về tội phạm đối với việc bà Đặng Thị Mơ Huyền (SN 1991, trú tại 130 Mai Xuân Thưởng, khu phố Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) tố giác bà Đinh Thị Cẩm Hạnh (SN 1990, trú tại 271 Võ Văn Dũng, khu phố Dương Liễu Tây, xã Bình Dương) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc gian dối hỏi vay tiền đáo hạn ngân hàng nhưng sau đó chiếm đoạt. Vụ việc xảy ra vào tháng 3-2026 tại xã Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai là bị hại liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đinh Thị Cẩm Hạnh thì gửi đơn kèm tài liệu, chứng cứ có liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam), gặp điều tra viên Nguyễn Tường Cảnh (số điện thoại 0988786286) để được xem xét, giải quyết.

Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày 30-6-2026, nếu không tiếp nhận thông tin có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên theo quy định của pháp luật.

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