(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 428, 429, 430/TB-CSHS về việc tìm người bị hại.

1. Cơ quan CSĐT (Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh đang điều tra vụ án Hà Thị Thê có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2019 đến tháng 1-2022 tại huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa theo các quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61/QĐ-CSHS ngày 24-10-2022, số 10/QĐ-CSHS ngày 10-2-2023 và số 14/QĐ-CSHS ngày 21-2-2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Theo nội dung vụ án: Từ năm 2019 đến tháng 1-2022, Hà Thị Thê (là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội) và chồng là ông Nguyễn Đức Hiệp lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước đã chủ động liên lạc và gặp trực tiếp một số cá nhân (trú tại địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa) đưa ra thông tin cần vay mượn tiền để sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, Thê và Hiệp đã vay tiền dùng để đầu tư làm ăn, mua bán nông sản, trả nợ cho người khác... Đến tháng 1-2022, Hà Thị Thê không trả tiền lãi và gốc cho những người đã vay tiền như hứa hẹn mà đi khỏi địa phương. Vì vậy, một số cá nhân đã làm đơn tố giác Hà Thị Thê và chồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Thê để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ án Lương Thị Hảo Yến có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2022 tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 31/QĐ-CSHS ngày 13-3-2023 của Cơ quan CSĐT.

Theo nội dung vụ án: Trong thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2022, lợi dụng mối quan hệ quen biết, vay/trả tiền từ trước, mặc dù không làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhưng Lương Thị Hảo Yến đưa ra thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất cao, tạo lòng tin để một số cá nhân (trú tại địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đưa tiền cho Yến vay. Đến cuối tháng 2-2022, khi không còn khả năng trả nợ thì Yến bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, một số cá nhân đã làm đơn tố giác Lương Thị Hảo Yến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Lương Thị Hảo Yến để tiến hành điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

3. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang xác minh giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thu (SN 1981, trú tại tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku) tố giác Huỳnh Ngọc Hưởng (SN 1993, CMND: 215444372; nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định; nơi thường trú: xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định; nơi tạm trú: 724/21/50 đường Trường Chinh, tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 876.850.000 đồng theo Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 29/QĐ-CSHS ngày 21-2-2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Theo nội dung tố cáo: Từ ngày 28-9-2021 đến ngày 29-9-2022, Huỳnh Ngọc Hưởng nhiều lần gọi điện thoại, đưa ra nhiều lý do cần tiền để giải quyết việc riêng và đề cập đến việc vay/mượn tiền của bà Thu thì được bà Thu tin tưởng đồng ý cho vay. Bà Thu đã sử dụng số tiền tiết kiệm của cá nhân và tiền vay của người khác đưa tiền mặt và nhờ người có tài khoản ngân hàng chuyển cho Hưởng vay nhiều lần với tổng số tiền là 876.850.000 đồng. Đến tháng 11-2022, bà Thu liên hệ tìm Hưởng để đòi lại số tiền đã cho vay mượn thì ông Hưởng đã bỏ đi khỏi địa phương và không liên lạc được nên vào ngày 20-2-2023 bà Thu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trình báo vụ việc.

Để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh mở rộng vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý bị can/đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị Công an các huyện, thị xã, thành phố; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thông báo, rà soát trên địa bàn xác định có tổ chức, cá nhân nào là bị hại liên quan đến các vụ việc nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; hoặc điều tra viên Phạm Thị Hồng Thắm (số điện thoại: 0971303579) để giải quyết theo quy định của pháp luật.