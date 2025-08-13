Danh mục
Công an tỉnh Gia Lai bắt 6 vụ ma túy với 14 đối tượng chỉ trong 2 ngày

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 13-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã liên tiếp lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm khi vừa phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 14 đối tượng, thu giữ hơn 80 gam ma túy chỉ trong 2 ngày 11 và 12-8.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an tỉnh phát động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an các địa phương và đơn vị liên quan tập trung truy quét, trấn áp tội phạm ma túy nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

doi-tuong-nam-va-tang-vat-hon-61-gam-ma-tuy-da-anh-chi-trung.jpg
Đối tượng Trần Văn Nam và tang vật là hơn 61 gam ma túy đá. Ảnh: Chí Trung

Qua đó, chỉ trong 2 ngày (11 và 12-8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 14 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 11-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Ia Hrú bắt đối tượng Trần Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Ia Hiao) tàng trữ 1 gói ma túy đá với khối lượng hơn 61 gam.

Nam khai nhận trước đó đã mua số ma túy trên của 1 đối tượng chưa rõ danh tính tại xã Chư Sê. Khi đang trên đường trở về nhà tới địa phận xã Ia Hrú thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

﻿doi-tuong-thanh-bi-bat-giu-ve-hanh-vi-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-anh-chi-trung.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
﻿Ảnh: Chí Trung

Chiều 12-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng) đang tàng trữ 1 gói nilon có khối lượng 0,267 gam tại một con hẻm thuộc đường Wừu.

Điều tra mở rộng, lực lượng Công an bắt giữ Trịnh Thị Chiến (SN 1965, trú tại phường Pleiku)-đối tượng đã bán ma túy cho Thanh. Tại nơi ở của Chiến đã thu giữ hơn 20 gam ma túy đá.

doi-tuong-thang-tai-co-quan-cong-an-anh-chi-trung.jpg
Đối tượng Nguyễn Hữu Thắng tại cơ quan Công an. Ảnh: Chí Trung

Trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công an phường Quy Nhơn Nam tiến hành tuần tra kiểm soát phòng-chống ma túy tại chung cư Lamer 1 (khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam). Qua đó, bắt quả tang Nguyễn Hữu Thắng (SN 1997) tàng trữ 3 gói nilon chứa hơn 1,9 gam ma túy đá.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn các xã Kông Chro, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh.

