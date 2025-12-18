Khởi tố thanh niên chém người khi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9-10, Sâm đang nhậu tại nhà P.V.H. (SN 2001, trú thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê) thì nhớ lại việc mình và T.T.Đ. (SN 2003, trú thôn Thượng Giang 1, xã Bình Khê) chửi nhau trên Facebook. Sâm gọi điện cho Đ. để đến nhà nói chuyện.

Đối tượng Võ Nhơn Sâm thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, H. điều khiển xe máy chở Sâm đến nhà Đ. Tại đây có L.T.T. (SN 1999, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) và một thanh niên khác đang ngồi chơi tại hè. Sâm vào nói chuyện thì xảy ra tranh cãi, đánh nhau với Đ. và được mọi người can ngăn.

Lúc bấy giờ Sâm nhớ lại việc trước đây T. từng dọa đánh mình nên chạy xe máy về nhà mình lấy cây rựa. T. thấy Sâm quay lại, trên tay cầm rựa thì sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà, nhưng bị Sâm đuổi theo chém 2 nhát gây thương tích ở cánh tay phải, chân phải.

Bị chủ nhà ngăn cản và giật lấy cây rựa, Sâm rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân T. bị thương tích tỷ lệ 16%.