Gia Lai: Khởi tố 2 thanh niên chém người sau mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu

NGUYỄN CHƠN
NGUYỄN GIANG
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Vinh (SN 2006) và Lê Văn Hoàng Hảo (SN 2007, cùng ở phường An Nhơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8-10, tại khu dân cư Đông Bàn Thành (thuộc tổ dân phố Bằng Châu, phường An Nhơn), Vinh và Hảo sử dụng hung khí chém Nguyễn Thành Sơn (SN 1996, ở phường An Nhơn Đông).

Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu.

vinh-hao.jpg
Hai đối tượng (từ trái qua) Vinh, Hảo tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Nhơn đã tập trung lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc và hành vi của 2 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Vinh và Hảo khai nhận vào đêm 8-10, trong lúc ăn uống trong một quán nhậu tại khu vực tổ dân phố Bằng Châu (phường An Nhơn) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Sơn.

hung-khi-6493.jpg
Hung khí trong vụ án được lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Hai nhóm thanh niên sau đó rời khỏi quán nhậu một đoạn thì xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Vinh và Hảo sử dụng 2 chiếc phảng tấn công Sơn dẫn đến thương tật với tỷ lệ 27%.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang

Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

(GLO)- Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

