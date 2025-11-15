Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

Trước đó, do có mẫu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, khuya 22-9, nhóm của Sang hẹn Lê Tuấn Đạt (SN 2004, ở khu phố Định Bình Nam, phường Bồng Sơn) đến cầu Lỗ Bung (phường Bồng Sơn) để giải quyết mâu thuẫn, dù là bạn của nhau.
Tại đây, Sang và Đạt lời qua tiếng lại, Đạt dùng tay đấm trúng mặt Sang. Tức giận vì bị đánh, Sang chạy tới lề đường lấy cây kiếm đã cất giấu trước đó chém mạnh vào người Đạt, làm nạn nhân bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an phường Bồng Sơn có mặt tại hiện trường.
Qua kết quả giám định thương tích của cơ quan chức năng, Đạt bị 1 vết thương ở vùng đầu, 1 vết thương ở vùng chân, tỷ lệ thương tật 26%.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bồng Sơn đã củng cố hồ sơ và thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi xem thường pháp luật của Bùi Huỳnh Sang; đồng thời tiếp tục làm rõ vi phạm của các đối tượng liên quan.