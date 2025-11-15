Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

(GLO)- Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, do có mẫu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, khuya 22-9, nhóm của Sang hẹn Lê Tuấn Đạt (SN 2004, ở khu phố Định Bình Nam, phường Bồng Sơn) đến cầu Lỗ Bung (phường Bồng Sơn) để giải quyết mâu thuẫn, dù là bạn của nhau.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, Sang và Đạt lời qua tiếng lại, Đạt dùng tay đấm trúng mặt Sang. Tức giận vì bị đánh, Sang chạy tới lề đường lấy cây kiếm đã cất giấu trước đó chém mạnh vào người Đạt, làm nạn nhân bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an phường Bồng Sơn có mặt tại hiện trường.

Qua kết quả giám định thương tích của cơ quan chức năng, Đạt bị 1 vết thương ở vùng đầu, 1 vết thương ở vùng chân, tỷ lệ thương tật 26%.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bồng Sơn đã củng cố hồ sơ và thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi xem thường pháp luật của Bùi Huỳnh Sang; đồng thời tiếp tục làm rõ vi phạm của các đối tượng liên quan.