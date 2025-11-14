Gia Lai: Lãnh 6 năm tù về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

(GLO)- Ngày 14-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Hiếu (SN 1994, ở xã Bình Hiệp) 6 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2023, Hiếu liên hệ qua mạng xã hội với một người tên Bình (chưa rõ lai lịch), đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 6 viên đạn, 132 viên kim loại và 75,3 g thuốc phóng không khói, mang về cất giấu tại nhà ở xã Bình Hiệp.

Ngoài ra, Hiếu còn tự mua thêm linh kiện, vật liệu và lắp ráp một khẩu súng hơi nén khí hoàn chỉnh, thuộc danh mục vũ khí quân dụng do Nhà nước quy định.

Bị cáo Hiếu tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14-11. Ảnh: N.L

Ngày 14-1, kiểm tra hành chính tại địa phương, CA xã Bình Hiệp phát hiện, thu giữ toàn bộ số súng, đạn, thuốc phóng và dụng cụ chế tạo đạn nói trên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hiếu gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ quản lý vũ khí và an ninh trật tự. Cụ thể, hành vi của Hiếu đã phạm vào tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.