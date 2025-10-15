Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

NHẬT LINH
(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Phi (SN 1997, xã Tuy Phước Đông) 4 năm tù giam; Nguyễn Quốc Định (SN 2000, phường Quy Nhơn Đông), Đỗ Quang Minh (SN 1992) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 2001, cùng ở xã Tuy Phước Đông) cùng 3 năm tù giam; Võ Ngọc Thiên (SN 1986, xã Tuy Phước Đông) 2 năm tù giam; Nguyễn Văn Trọn (SN 1999, phường Quy Nhơn Đông) 3 năm tù treo; riêng bị cáo Hồ Châu Danh (SN 1992, xã Ngô Mây) bị phạt 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 10-5-2024 đến 26-6-2024, các bị cáo đã sử dụng mạng Internet để đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền, kết quả dựa theo các trận đấu tại vòng chung kết EURO 2024 và các giải bóng đá quốc tế khác.

cac-bi-cao-tai-phien-toa.jpg
Các bị cáo khai nhận hành vi tại phiên tòa chiều 15-10. Ảnh: N.L

Trong vụ án này, Thiên giữ vai trò trung gian, cắt và phân phối các tài khoản cá độ cho Nhã, Định và các bị cáo khác. Các bị cáo thỏa thuận giá trị điểm đô, tiền hoa hồng và hình thức thanh toán trước khi thực hiện cá cược. Quá trình đánh bạc thực hiện qua điện thoại di động thông minh có kết nối mạng 3G, 4G hoặc Wifi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương. Bên cạnh mức án, Tòa cũng tịch thu toàn bộ tang vật liên quan và áp dụng các khoản phạt tiền bổ sung theo quy định của pháp luật.

