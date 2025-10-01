Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Theo cáo trạng, từ năm 2000, vợ chồng Thứ và Được tiếp quản tiệm vàng Đ.T. tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn cũ (nay thuộc phường An Nhơn Bắc).

Đến năm 2013, tiệm vàng được đăng ký thành doanh nghiệp tư nhân do Được đứng tên. Trong quá trình kinh doanh, 2 bị cáo nhiều lần huy động tiền, vàng của người dân để lấy vốn hoạt động.

Đến năm 2019, do kinh doanh thua lỗ, lại chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thứ và Được không còn khả năng trả nợ. Để có tiền chi trả, cả 2 dùng thủ đoạn gian dối, tiếp tục vay tiền, vàng của nhiều cá nhân, hứa hẹn lãi suất từ 0,5-3,6%/tháng và “khi nào cần thì lấy liền”.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Tuy nhiên, số tiền, vàng vay mượn được 2 bị cáo không dùng vào việc kinh doanh như cam kết mà sử dụng để trả nợ, chi tiêu sinh hoạt và lo việc gia đình.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6-2019 đến ngày 12-4-2023, Thứ chiếm đoạt của 49 cá nhân số tiền hơn 22,4 tỷ đồng; trong đó, cùng chồng là bị cáo Được chiếm đoạt của 30 cá nhân hơn 18,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều cho rằng không có ý định lừa đảo, việc mượn tiền vàng của mọi người là để kinh doanh. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định 2 bị cáo đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó, bị cáo Thứ giữ vai trò chính, trực tiếp giao dịch và chiếm đoạt, còn Được giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

Đồng thời khẳng định, hành vi của 2 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.