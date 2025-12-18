Siết an ninh sát hạch lái xe, bảo đảm công khai, minh bạch

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện về an ninh mạng - an toàn thông tin và điều kiện cơ sở vật chất tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn. Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe chặt chẽ, đúng quy định.

Đợt kiểm tra tập trung rà soát hệ thống kết nối mạng nội bộ (LAN); công tác quản lý, bảo mật và phân quyền tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu; việc cập nhật, lưu trữ và ghi nhật ký thao tác trên các máy cài đặt phần mềm sát hạch; kiểm soát phần mềm sử dụng trên hệ thống cũng như điều kiện trang thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ sát hạch.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hệ thống máy tính phục vụ công tác sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: K.A

Tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty CP Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định (phường Quy Nhơn Đông), đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra sân sát hạch, phòng thi lý thuyết, phòng mô phỏng, hệ thống máy tính, camera giám sát và hạ tầng mạng.

Qua kiểm tra, trung tâm cơ bản đáp ứng các yêu cầu về an ninh mạng, an toàn thông tin và điều kiện kỹ thuật phục vụ sát hạch.

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý đơn vị tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống LAN theo hướng độc lập từng phòng. Ông Nguyễn Thành Hiếu - Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định - cho biết, đơn vị đã quán triệt cán bộ, nhân viên tuyệt đối không tự ý thao tác, can thiệp vào hệ thống, thiết bị sát hạch.

“Hiện các máy phục vụ sát hạch không kết nối internet, không cài đặt phần mềm điều khiển từ xa hoặc phần mềm không liên quan; dữ liệu được quản lý nội bộ, bảo đảm tính khách quan, minh bạch cho từng kỳ sát hạch theo yêu cầu của CA tỉnh” - ông Hiếu nói.

Tại Trung tâm Đào tạo lái xe An Phú Thiện (xã Chư A Thai), kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống camera tại các phòng thi lý thuyết, phòng mô phỏng, sân sát hạch và sát hạch đường trường được lắp đặt đồng bộ, vận hành ổn định.

Mạng nội bộ được thiết lập theo mô hình mạng tĩnh, phục vụ riêng cho công tác sát hạch. Trung tâm bố trí cán bộ công nghệ thông tin theo dõi hệ thống, rà soát phần mềm và sao lưu dữ liệu định kỳ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo quy định.

Trong đợt này, Phòng CSGT phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) kiểm tra tại 15 trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn. Việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại từng cơ sở, làm việc với lãnh đạo trung tâm và các bộ phận chuyên môn, lập biên bản ghi nhận kết quả, yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại.

Trước mỗi kỳ sát hạch 1 ngày, Phòng CSGT (CA tỉnh) tiến hành niêm phong thiết bị, phương tiện sát hạch tại các Trung tâm sát hạch. Ảnh: K.A

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội Sát hạch (Phòng CSGT, Công an tỉnh), qua kiểm tra vẫn ghi nhận một số tồn tại nhỏ về kỹ thuật và quy trình, chủ yếu trong bố trí hệ thống, rà soát phần mềm và ý thức chấp hành của một bộ phận nhân viên.

“Những hạn chế này đã được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay nhằm loại bỏ nguy cơ phát sinh tiêu cực, bảo đảm các kỳ sát hạch diễn ra công khai, khách quan, đúng quy định” - Trung tá Hải cho biết.

Để giữ vững tính công khai, minh bạch và phòng ngừa tiêu cực, Công an tỉnh yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe tiếp tục siết chặt quy trình tổ chức, nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Giám đốc các trung tâm phải chủ động rà soát toàn diện từ hạ tầng công nghệ, phần mềm đến quy trình vận hành; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, không để xảy ra sơ hở ảnh hưởng đến tính khách quan, chính xác của kỳ sát hạch.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) - cho hay, trước một ngày diễn ra mỗi kỳ sát hạch, các trung tâm phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và các điều kiện theo quy định; đặc biệt chú trọng kiểm tra thiết bị cảm biến, hệ thống ống hơi, máy tính và phần mềm sát hạch.

Phòng CSGT phối hợp các trung tâm kiểm tra toàn bộ trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật, lập biên bản và tiến hành niêm phong theo quy định. “Việc mở niêm phong, đưa thiết bị vào sử dụng chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng sát hạch, nhằm bảo đảm an toàn, khách quan và phòng ngừa tiêu cực” - Thượng tá Phương nhấn mạnh.

Theo Công an tỉnh, việc siết chặt quy trình tổ chức sát hạch phải gắn với chuẩn hóa công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại các trung tâm sát hạch lái xe. Đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị trong việc sử dụng hệ thống đúng quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sát hạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.