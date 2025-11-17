Gia Lai: Hỗ trợ hơn 350 thí sinh sát hạch giấy phép lái xe cài đặt ứng dụng VNeTraffic

(GLO)- Sáng 17-11, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai (phường Pleiku) khai mạc kỳ thi sát hạch số 188.

Tham gia kỳ thi có hơn 350 thí sinh sát hạch 4 nội dung gồm hạng B tự động, B cơ khí, C1 và C. Trước khi bắt đầu kỳ thi, cán bộ Phòng CSGT đã hướng dẫn, hỗ trợ 100% thí sinh cài đặt ứng dụng VNeTraffic.

Hơn 350 thí sinh đã được cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: Hoàng Dung

Đây là ứng dụng giao thông trên thiết bị di động do Bộ Công an quản lý, vận hành mang lại nhiều tiện ích. Nổi bật là 2 giờ sau khi sát hạch thành công, công dân đã có thể lấy thông tin số GPLX để tích hợp trên VNeID.

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn các thí sinh cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: Hoàng Dung

Ngoài ra, VNeTraffic như một chiếc ví giấy tờ giao thông với việc tích hợp GPLX, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, bảo hiểm trách nhiệm dân sự… Đồng thời, công dân có thể theo dõi lịch sử vi phạm giao thông, tai nạn giao thông; theo dõi tình trạng phản ánh, lịch sử phản ánh, lịch sử vi phạm, biển số đấu giá, tra cứu phạt nguội và gửi góp ý cho cơ quan chức năng.