Hàng trăm người dân xã biên giới Ia O được miễn phí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Sáng 2-11, hơn 400 người dân xã biên giới Ia O (tỉnh Gia Lai) đã được lực lượng Công an đến tận nơi đón đi thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A1. Trong đó, gần 50% học viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được miễn mọi chi phí.

Hơn 4 giờ sáng 2-11, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 12 xe di chuyển quãng đường khoảng 70 km từ phường Pleiku đến xã biên giới Ia O để đón người dân đến Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Gia Lai (phường Pleiku).

hon-400-nguoi-dan-xa-ia-o-da-tham-gia-ky-thi-lan-nay-anh-van-ngoc.jpg
Hơn 400 người dân xã Ia O tham gia kỳ thi lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Đợt này, hơn 400 người dân với khoảng 90% là đồng bào dân tộc thiểu số đã đăng ký để thi giấy phép lái xe. Đây là những học viên đã được Phòng CSGT phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe tổ chức thu nhận hồ sơ, đào tạo tận nơi từ giữa tháng 10-2025.

Hoạt động này nằm trong kế hoạch của Công an tỉnh về rà soát, hỗ trợ công dân tham gia đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô do Phòng CSGT chủ trì, phối hợp cùng UBND xã Ia O, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Gia Lai, Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) triển khai.

Trong khoảng 15 ngày vừa qua, lực lượng Công an cũng như cán bộ của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe đã đến xã Ia O để đào tạo lý thuyết, hướng dẫn các bài tập thực hành mô phỏng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để bà con tham gia kỳ thi diễn ra ngày 2-11.

Trung tá Thái Hoàng Nam-Trưởng Công an xã Ia O-cho hay: Công an xã đã đến gõ cửa từng nhà, vận động người dân đăng ký tham gia học và thi giấy phép lái xe.

“Trước kia, người dân phải di chuyển quãng đường rất xa để đến điểm thi. Vì thế, dù có nhu cầu, nhiều người vẫn không đủ điều kiện tham gia. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuyên truyền pháp luật cũng như đảm bảo an toàn giao thông tại địa phương. Nhờ sự phối hợp của các bên, bà con đã được học tại chỗ, được đưa đón đi thi, hỗ trợ cả việc ăn uống. Tin rằng sau đợt hỗ trợ này, việc chấp hành pháp luật của bà con trên địa bàn xã sẽ được nâng cao hơn”-Trung tá Nam cho hay.

Được biết, trong số hơn 400 học viên của xã Ia O tham gia thi giấy phép lái xe đợt này có hơn 200 người chưa biết chữ. Vậy nên đây cũng là lần đầu tiên Phòng CSGT tiến hành sát hạch lý thuyết cho bà con mù chữ.

Với phần thi này, mỗi thí sinh sẽ có 1 cán bộ CSGT giữ vai trò phiên dịch, đọc câu hỏi và 1 cán bộ CSGT là thư ký ghi lại đáp án cho thí sinh. Đây là cách làm mới, giúp cho người mù chữ được trang bị kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và cũng được thi cấp giấy phép lái xe.

can-bo-csgt-lam-nhiem-vu-phien-dich-cau-hoi-cho-cac-thi-sinh-mu-chu-anh-van-ngoc.jpg
Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ phiên dịch câu hỏi cho các thí sinh mù chữ. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, có gần 200 thí sinh nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ lệ phí. Anh Siu Tha (SN 1976, trú tại làng Kloong) hồ hởi nói: “Vì nhà nghèo, không có điều kiện và không biết chữ nên vợ chồng tôi vẫn chưa thi được giấy phép lái xe. Vậy nên chúng tôi không dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong làng, nhiều khi rất bất tiện. Đợt này có cán bộ đến làng hỗ trợ chỉ dạy và đưa đón đi thi nên vợ chồng đăng ký với mong muốn có được giấy phép lái xe".

Tương tự, anh Ksor Hyot (SN 1994, trú tại làng Cúc) chia sẻ: “Trước kia có việc đi đâu xa, tôi phải nhờ người khác chở chứ không dám điều khiển phương tiện vì chưa có giấy phép lái xe. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, tôi đã có thể thi giấy phép lái xe và còn có cơ hội hiểu biết hơn về kiến thức an toàn giao thông”.

Được biết, lực lượng CSGT đã chuẩn bị phần quà cùng hơn 400 phần cơm cho toàn bộ người dân tham gia kỳ thi này. Trước khi thi, các thí sinh cũng đã viết bản cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn số lượng lớn người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo, người lao động ở vùng sâu, vùng xa chưa được cấp giấy phép lái xe.

Do đó, Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, hỗ trợ công dân trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các xã, phường trên toàn tỉnh; đặc biệt tại các xã đảo, biên giới, xã đặc biệt khó khăn.

Phòng CSGT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ kinh phí để triển khai chương trình.

cac-thi-sinh-tu-tin-tham-gia-phan-thi-thuc-hanh-anh-van-ngoc.jpg
Các thí sinh tự tin tham gia phần thi thực hành. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe đào tạo cho người dân ngay tại cơ sở; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Sở Y tế, các cơ sở khám-chữa bệnh tạo điều kiện tổ chức khám sức khỏe ngay tại các xã, phường.

Trưởng phòng CSGT thông tin thêm: “Trong tháng 9-2025, đơn vị đã tổ chức sát hạch cho người dân xã đảo Nhơn Châu và lần này là xã biên giới Ia O. Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này đến với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh”.

