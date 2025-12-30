Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bàn giao nhà được xây dựng theo “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Tuy Phước Bắc

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 30-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đến dự lễ bàn giao nhà được xây dựng theo “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ ông Nguyễn Trọng Trình (SN 1960, thôn Giang Nam, xã Tuy Phước Bắc).

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-du-le-ban-giao-nha-chien-dich-quang-trung-tai-xa-tuy-phuoc-bac.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa phải) cùng các đơn vị tặng hoa, chìa khóa tượng trưng cho hộ ông Nguyễn Trọng Trình. Ảnh: Đoàn Bình

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa” của "Chiến dịch Quang Trung", sau 25 ngày đêm thi công xây dựng, căn nhà rộng 60 m2 do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34), UBND xã Tuy Phước Bắc xây dựng đã hoàn thành, bàn giao cho hộ ông Nguyễn Trọng Trình sớm hơn kế hoạch đề ra 1 tháng.

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 165 triệu đồng; trong đó, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; Phòng Cảnh sát Giao thông hỗ trợ 5 triệu đồng và gia đình tích góp, vay mượn thêm 50 triệu đồng.

Căn nhà được bàn giao cho hộ ông Trình là 1 trong 20 căn nhà được các lực lượng chức năng phối hợp xây dựng mới cho các hộ dân tại xã Tuy Phước Bắc do nhà đã bị đổ sập hoàn toàn bởi ảnh hưởng của cơn bão số 13.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-ben-phai-tang-qua-cho-7-ho-dan-tai-xa-thuy-phuoc-bac-co-nha-bi-do-sap-do-bao-so-13-dang-duoc-luc-luong-chuc-nang-thi-cong-xay-dung-nha-moi.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa phải) tặng quà cho 7 hộ dân tại xã Thuy Phước Bắc có nhà bị sập do bão số 13. Ảnh: Đoàn Bình

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Sư đoàn 320, UBND xã Tuy Phước Bắc và Công an xã đã tặng quà chúc mừng cho gia đình ông Nguyễn Trọng Trình có căn nhà khang trang để an cư lạc nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng tặng quà động viên lực lượng chức năng đang thi công xây dựng các căn nhà theo “Chiến dịch Quang Trung” và 7 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ tại xã Tuy Phước Bắc.

