(GLO)- Ngày 13-2, phường Quy Nhơn Nam tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình” kết hợp phát động phong trào “Nâng cao năng lực điều hành số” cho đội ngũ Bí thư chi bộ các khu phố trên địa bàn.

Tham dự chương trình có đồng chí Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, cùng lãnh đạo địa phương và đại diện các khu phố.

Phường Quy Nhơn Nam trang bị điện thoại thông minh cho Bí thư chi bộ khu phố. Ảnh: Đặng Việt

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh hoạt động trao quà Tết nhằm động viên tinh thần cán bộ cơ sở, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam đã trao tặng 33 điện thoại thông minh cho 33 Bí thư chi bộ khu phố.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường khẳng định việc trang bị điện thoại thông minh cho Bí thư chi bộ khu phố là bước đi thiết thực trong nâng cao năng lực điều hành số ở cơ sở. Ảnh: Đặng Việt

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của địa phương trong việc từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số ở cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường nhấn mạnh: Đội ngũ Bí thư chi bộ khu phố giữ vai trò nòng cốt trong việc đưa nghị quyết của Đảng đến từng khu dân cư. Việc trang bị điện thoại thông minh không chỉ hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin mà còn góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, linh hoạt và gần dân hơn.