Phường Quy Nhơn Nam phấn đấu năm 2026 tăng trưởng 11,51%

(GLO)- Chiều 23-1, UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, phường phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11,51% trong năm 2026.

Với lợi thế về thương mại, dịch vụ và du lịch biển, phường Quy Nhơn Nam đã nỗ lực phát huy tiềm năng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2025.

Nổi bật là thu ngân sách đạt hơn 198,3 tỷ đồng (vượt 117,29% so với kế hoạch); thu hút mới 4 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng; khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh với gần 3.050 hộ kinh doanh và 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công 26 dự án…

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các phòng, ban, đơn vị. Ảnh: Hồng Phúc

Năm 2026, phường Quy Nhơn Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm đạt 11,51%, cao hơn đáng kể so với ước đạt 7,85% của năm 2025. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản dự kiến tăng 2,13%; công nghiệp và xây dựng tăng 12,38%; dịch vụ tăng 10,52%.

Ngoài ra, phường đề ra chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 294,59 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 239,5 nghìn USD; doanh thu bán lẻ đạt 19.219 tỷ đồng; giải ngân 100% vốn đầu tư công; giữ vững phường không còn hộ nghèo…

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Hồng Phúc

Tại hội nghị, trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao, phường Quy Nhơn Nam đã phân giao chỉ tiêu cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và khu phố.

Để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường đề nghị UBND phường và các phòng, ban, đơn vị, khu phố khẩn trương cụ thể hóa các chỉ tiêu thành kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhất là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tạo tiền đề phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phường Quy Nhơn Nam trở thành phường có quy mô nền kinh tế lớn nhất của tỉnh.