Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

a1-chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-ket-luan-tai-buoi-lam-viec-voi-phuong-quy-nhon-nam.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra ở phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Tuy Phước, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đạt kết quả tốt, địa phương đã thành lập Ủy ban bầu cử với 17 thành viên; thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử.

Cùng với đó, xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản, tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử tại 32 thôn trên địa bàn xã.

Ủy ban bầu cử xã Tuy Phước đã ban hành nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách 9 đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tổng số lượng đại biểu HĐND xã được bầu là 29 người, số người giới thiệu ứng cử là 49 người.

a2-chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-ket-luan-tai-buoi-kiem-tra-voi-xa-tuy-phuoc.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tuy Phước. Ảnh: N.H

Tại phường Quy Nhơn Nam, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Ủy ban bầu cử phường đã ban hành Nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Đồng thời, tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường. Số lượng đại biểu HĐND phường được bầu là 28 người, tổng số người giới thiệu ứng cử là 47 người.

a3-dai-dien-lanh-dao-phuong-quy-nhon-nam-bao-cao-cong-tac-chuan-bi-bau-cu.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường báo cáo tiến độ chuẩn bị bầu cử tại địa phương. Ảnh: N.H

Hiện các địa phương đã triển khai thông báo, hướng dẫn nhận hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí phục vụ bầu cử; triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế… Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử cũng được chú trọng thường xuyên.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường triển khai công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

a4-dai-dien-lanh-dao-xa-tuy-phuoc-bao-cao-cong-tac-chuan-bi-bau-cu.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương báo cáo tiến độ chuẩn bị cuộc bầu cử tại xã. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở và đến từng hộ gia đình, người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để nhân dân tích cực tham gia bầu cử, bảo đảm bầu đúng người tiêu biểu, có đức, có tài và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

a5-pho-chu-tich-hdnd-tinh-huynh-thuy-van-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử xã Tuy Phước. Ảnh: N.H

Đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý, trong thời gian đến, khối lượng công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử rất lớn, vì vậy, 2 địa phương cần tập trung chỉ đạo và thực hiện các công việc theo kế hoạch đề ra; xây dựng các phương án bảo đảm xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, tổ chức việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú bảo đảm thời gian theo quy định; xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập các tổ bầu cử; kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ ứng cử; niêm yết danh sách cử tri theo quy định.

Cùng với việc chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị 2 địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất tại từng địa phương ngay từ những tháng đầu năm 2026.

