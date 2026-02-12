Chốt danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Sáng 12-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam 135 xã, phường.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu cũng đã thảo luận và biểu quyết thống nhất giới thiệu 138 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 21 người ứng cử đều được 100% cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tập trung và thống nhất cao của các đại biểu, góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được lựa chọn bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, phát huy vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của người dân.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao hồ sơ các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban bầu cử tỉnh. Ảnh: N.H

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bàn giao hồ sơ của 21 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh để thực hiện quy trình các bước tiếp theo.