Tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Nội vụ đến các điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh...

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) trình bày chuyên đề “Nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Cùng với đó, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) trình bày chuyên đề “Việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri gắn với việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình chuẩn bị bầu cử”.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026, ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức, có tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương để lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, cuộc bầu cử cũng là thước đo sinh động đối với năng lực tổ chức, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cơ sở.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính, công tác bầu cử đặt ra những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và chặt chẽ hơn.

Vì vậy, hội nghị tập huấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm trao đổi, thống nhất về nghiệp vụ công tác bầu cử trong giai đoạn mới; trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, quy trình, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức phụ trách bầu cử; nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm mọi khâu của cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, chặt chẽ, an toàn, dân chủ và công khai.