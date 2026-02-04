Công an tỉnh tăng tốc chuyển đổi số: Đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân

(GLO)- Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quá trình tổ chức thực hiện không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an mà còn hướng rõ mục tiêu phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, thiết thực hơn.

Công an phường Bình Định giới thiệu cho người dân ứng dụng “Cảnh báo An ninh mạng Gia Lai” và các dịch vụ công trực tuyến trên VNeID. Ảnh: N.Chơn

Từ tháng 1-2026, người dân trên địa bàn tỉnh có thể chủ động tra cứu, xác minh thông tin, phản ánh, tố giác các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo thông qua Zalo Mini App “Cảnh báo An ninh mạng Gia Lai”. Sau thời gian ngắn triển khai thử nghiệm, ứng dụng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

Anh Lê Thiện Thuần (phường Bình Định) cho biết, chỉ với vài thao tác đơn giản, người sử dụng đã có thể tiếp cận các tính năng cảnh báo, tra cứu, phản ánh thông tin nghi vấn mà không tốn dung lượng bộ nhớ điện thoại, thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Được biết, Công an tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị đầu tiên trên toàn quốc xây dựng thành công ứng dụng nhận diện, cảnh báo tội phạm công nghệ cao trên nền tảng Zalo. Thượng tá Nguyễn Thành Huy - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) - cho hay gần 1 tháng ra mắt, ứng dụng đã ghi nhận hơn 10.000 lượt truy cập cùng nhiều phản hồi tích cực. Dữ liệu, kịch bản, danh sách số điện thoại lừa đảo được đơn vị thường xuyên cập nhật nhằm kịp thời cảnh báo, hỗ trợ người dân chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Cùng với lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính cũng để lại dấu ấn rõ nét. Tháng 11-2025, Phòng CSGT chủ trì, phối hợp Phòng Tham mưu triển khai hệ thống tra cứu số GPLX tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. “Hệ thống cho phép người dân tra cứu số GPLX bằng số CCCD/căn cước chỉ sau khoảng 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch. Với sáng kiến này, Gia Lai trở thành địa phương thứ 2 trên toàn quốc triển khai tra cứu số GPLX trực tuyến, góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông và tích hợp thông tin lên VNeID” - Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó trưởng Phòng CSGT cho biết.

CA tỉnh làm việc với MobiFone Gia Lai để khảo sát, thử nghiệm giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số. Ảnh: ĐVCC

Theo đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc CA tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 Công an tỉnh, Công an tỉnh đang duy trì, khai thác hiệu quả hơn 50 phần mềm, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trên nhiều lĩnh vực như dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp và quản lý CCCD/căn cước, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông…

Bên cạnh đó là các dự án đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ giám sát trật tự an toàn xã hội, nổi bật như 44 hệ thống camera trên toàn tỉnh, trong đó có 14 camera AI tại khu vực nội thị Pleiku, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

“Cùng với đầu tư hạ tầng, Công an tỉnh chú trọng mở rộng hợp tác với các DN công nghệ, coi yếu tố con người là then chốt. Việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ công nghệ cho cán bộ, chiến sĩ được triển khai thường xuyên, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng. Mục tiêu nhất quán là nâng cao hiệu quả công tác, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, DN và đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH của địa phương” - Đại tá Dương Văn Long nhấn mạnh.