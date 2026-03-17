Ưu tiên triển khai 6 sản phẩm công nghệ chiến lược

(GLO)- Bộ KH&CN đang khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 2815/QĐ-TTg ngày 28-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, trước mắt tập trung vào 6 sản phẩm công nghệ chiến lược.

Cụ thể, 6 sản phẩm gồm: mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo; camera AI xử lý tại biên; robot di động tự hành; thiết bị và hệ thống mạng di động 5G; nền tảng blockchain và các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản số; thiết bị bay không người lái (UAV).

Các sản phẩm này được lựa chọn từ danh mục rộng hơn gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 sản phẩm. Việc lựa chọn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển của đất nước.

Đây đều là những công nghệ có khả năng tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, quản trị công, an ninh - quốc phòng; đồng thời, có điều kiện để từng bước làm chủ công nghệ lõi.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, Việt Nam làm chủ 80% các công nghệ lõi, tỷ lệ nội địa hóa đạt tối thiểu 60% giá bán và đáp ứng tối thiểu 30% thị trường trong nước. Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến năm 2026 thương mại hóa thành công ít nhất 5 sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo Bộ KH&CN, trong quá trình này, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò chủ thể phát triển sản phẩm và đưa ra thị trường, còn bộ, ngành và địa phương dẫn dắt thông qua cơ chế đặt hàng và thử nghiệm.

Các bên sẽ xây dựng nhu cầu cụ thể, gửi về Bộ KH&CN. Bộ sẽ tổ chức hội đồng chuyên gia để lựa chọn đơn vị thực hiện, sau đó nghiệm thu và bàn giao sản phẩm cho đơn vị sử dụng.