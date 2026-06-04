Hội thảo quốc tế về kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu”. Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Hội thảo do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì, phối hợp cùng Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Hội thảo quốc tế “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu” sẽ diễn ra tại ICISE. Ảnh: ICISE

Ngoài đại biểu của tỉnh, hội thảo còn có sự góp mặt của khoảng 13 học giả đến từ các nước: Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Pháp, Na Uy, Hà Lan; 30 nhà nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), các trường đại học và viện nghiên cứu tại các địa phương như: Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa; cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề chính, khám phá các khía cạnh khác nhau của lịch sử khu vực và những đóng góp của nó vào sự hình thành Việt Nam đương đại, chia thành 5 tiểu ban.

Cụ thể, tiểu ban 1 là thời kỳ Chămpa trong nội địa và ngoài biển cả; tiểu ban 2 từ khai thác tự nhiên đến sản xuất hàng hóa ở vùng cao; tiểu ban 3 kết nối vùng cao dưới góc nhìn chính trị; tiểu ban 4 đầu thế kỷ 19; tiểu ban 5 là quá khứ trong hiện tại.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu sẽ đi thực địa, tham quan thực tế một số di tích tại khu vực An Khê và Bảo tàng Quang Trung tại xã Tây Sơn.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện vai trò của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là sự tương tác giữa vùng cao và duyên hải trong lịch sử, cũng như tiến trình hội nhập toàn cầu của Việt Nam.

Đồng thời, tập trung vào các vấn đề lịch sử, văn hóa trải dài từ Di chỉ Đá cũ An Khê, Quần thể di tích nhà Tây Sơn, dấu ấn văn hóa Chămpa cổ cho đến hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng của các dân tộc, cùng tiềm năng phát triển của tỉnh Gia Lai; qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, hội thảo cũng sẽ góp phần mở ra hướng nghiên cứu mới về lịch sử Việt Nam một cách toàn diện hơn, nhấn mạnh vai trò của kinh tế biển và các mạng lưới giao thương liên vùng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chính sách phát triển bền vững cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, dựa trên các giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng kinh tế.