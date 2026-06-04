Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Hội thảo quốc tế về kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu”. Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Hội thảo do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì, phối hợp cùng Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

hoi-thao-quoc-te-ket-noi-mien-cao-se-dien-ra-tu-ngay-21-den-26-6-tai-icise.jpg
Hội thảo quốc tế “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu” sẽ diễn ra tại ICISE. Ảnh: ICISE

Ngoài đại biểu của tỉnh, hội thảo còn có sự góp mặt của khoảng 13 học giả đến từ các nước: Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Pháp, Na Uy, Hà Lan; 30 nhà nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), các trường đại học và viện nghiên cứu tại các địa phương như: Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa; cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề chính, khám phá các khía cạnh khác nhau của lịch sử khu vực và những đóng góp của nó vào sự hình thành Việt Nam đương đại, chia thành 5 tiểu ban.

Cụ thể, tiểu ban 1 là thời kỳ Chămpa trong nội địa và ngoài biển cả; tiểu ban 2 từ khai thác tự nhiên đến sản xuất hàng hóa ở vùng cao; tiểu ban 3 kết nối vùng cao dưới góc nhìn chính trị; tiểu ban 4 đầu thế kỷ 19; tiểu ban 5 là quá khứ trong hiện tại.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu sẽ đi thực địa, tham quan thực tế một số di tích tại khu vực An Khê và Bảo tàng Quang Trung tại xã Tây Sơn.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện vai trò của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là sự tương tác giữa vùng cao và duyên hải trong lịch sử, cũng như tiến trình hội nhập toàn cầu của Việt Nam.

Đồng thời, tập trung vào các vấn đề lịch sử, văn hóa trải dài từ Di chỉ Đá cũ An Khê, Quần thể di tích nhà Tây Sơn, dấu ấn văn hóa Chămpa cổ cho đến hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng của các dân tộc, cùng tiềm năng phát triển của tỉnh Gia Lai; qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, hội thảo cũng sẽ góp phần mở ra hướng nghiên cứu mới về lịch sử Việt Nam một cách toàn diện hơn, nhấn mạnh vai trò của kinh tế biển và các mạng lưới giao thương liên vùng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chính sách phát triển bền vững cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, dựa trên các giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng kinh tế.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 1-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE; phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý lý thuyết cơ bản (FTPI, Hoa Kỳ) khai mạc Hội thảo quốc tế "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh".

Người dùng ngày càng lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin phổ biến hiện nay.

Người dùng lo ngại ứng dụng nhắn tin ngày càng kém an toàn

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sự tiện lợi của các ứng dụng nhắn tin đang đi kèm với những lo ngại ngày càng lớn về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Nhiều nền tảng nhắn tin hiện nay đang bị đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo công nghệ cao gia tăng mạnh.

Đại diện các doanh nghiệp và tổ chức vinh dự nhận giải thưởng dành cho 97 đơn vị tiêu biểu có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Vinh danh 97 đơn vị tiêu biểu tạo dấu ấn trong chuyển đổi số

Nghị quyết số 57

(GLO)- Lễ biểu dương “Thành tựu tác động vì Việt Nam số” (Vietnam I4 Impact Awards) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 30-5. Theo đó, 97 đơn vị được vinh danh có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Tính năng bảo mật mới của Apple giúp iPhone tự động khóa màn hình ngay khi bị giật khỏi tay.

Apple phát triển tính năng chống trộm thông minh cho iPhone

Tin tức công nghệ

(GLO)- Apple đang phát triển tính năng bảo mật mới cho iPhone nhằm đối phó tình trạng cướp giật điện thoại ngày càng gia tăng. Theo thông tin từ trang công nghệ 9to5Mac được nhiều báo dẫn lại, tính năng này có thể tự động khóa màn hình khi phát hiện thiết bị bị giật khỏi tay người dùng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Nghị quyết số 57

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Nghị quyết số 57

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

TikTok hợp tác với Universal Music Group gỡ bỏ nhạc AI trái phép.

TikTok siết kiểm soát nhạc AI trái phép

Tin tức công nghệ

(GLO)- Mạng xã hội video ngắn TikTok vừa đạt thỏa thuận mới với “ông lớn” ngành âm nhạc Universal Music Group (UMG), trong đó đáng chú ý là cam kết gỡ bỏ các nội dung âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trái phép trên nền tảng.

null