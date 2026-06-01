Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

(GLO)- Sáng 1-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE; phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý lý thuyết cơ bản (FTPI, Hoa Kỳ) khai mạc Hội thảo quốc tế "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh".

Hội thảo diễn ra đến ngày 5-6, quy tụ hơn 40 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Đài Loan.

Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học trên thế giới tham dự. Ảnh: ICISE

Sự kiện có sự tham gia của nhiều giáo sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý vật chất ngưng tụ như: Subir Sachdev (Đại học Harvard), Charles Kane (Đại học Pennsylvania), Philip W. Phillips (Đại học Illinois Urbana-Champaign), Haruki Watanabe (Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông), Andrey V. Chubukov (Đại học Minnesota) và Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago).

Các hệ điện tử tương quan mạnh được xem là một trong những lĩnh vực thách thức nhất của Vật lý hiện đại. Đây là các hệ vật liệu mà tương tác giữa các electron đóng vai trò quyết định, tạo nên nhiều hiện tượng lượng tử đặc biệt chưa được lý thuyết hiện nay giải thích đầy đủ.

Những vật liệu tiêu biểu thuộc nhóm này bao gồm siêu dẫn nhiệt độ cao, chất cách điện Mott, hệ fermion nặng và các vật liệu 2 chiều có cấu trúc góc xoắn.

Trong 5 ngày làm việc, các nhà khoa học sẽ trình bày 30 báo cáo chuyên sâu về những hướng nghiên cứu tiên tiến như: siêu dẫn trong chế độ tương tác mạnh, các hiện tượng mới trong hệ electron - phonon, Vật lý Hall lượng tử phân đoạn, chất cách điện Chern phân đoạn, siêu dẫn anyon, các trạng thái trật tự phi thông thường, đối xứng tổng quát trong Vật lý chất ngưng tụ, cùng nhiều tiến bộ mới trong các phương pháp mô phỏng số.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo không chỉ cập nhật những thành tựu lý thuyết và thực nghiệm mới nhất của lĩnh vực, còn tạo diễn đàn kết nối các nhà khoa học hàng đầu thế giới với các nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh. Đây cũng là cơ hội để hình thành các hợp tác nghiên cứu quốc tế mới, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của cộng đồng Vật lý Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai - cho rằng, nghiên cứu về các hệ điện tử tương quan mạnh đang mở ra những hướng tiếp cận mới nhằm giải mã bản chất vật chất, đồng thời đặt nền tảng cho các công nghệ lượng tử trong tương lai.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ICISE

Ông kỳ vọng hội thảo sẽ trở thành diễn đàn học thuật hiệu quả - nơi các ý tưởng mới được trao đổi, các mối quan hệ hợp tác được hình thành; qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của vật lý vật chất ngưng tụ và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam cũng như khu vực ASEAN trên bản đồ nghiên cứu toàn cầu.

Hiện tại, ở Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc ICISE đang có Nhóm nghiên cứu Vật lý lượng tử do TS. Nguyễn Xuân Dũng phụ trách, đồng thời là Trưởng ban Tổ chức hội thảo.

Nhóm nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các nhà khoa học quốc tế và các nhà khoa học gốc Việt nhằm phát triển hướng nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực khoa học lượng tử.