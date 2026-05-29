Apple phát triển tính năng chống trộm thông minh cho iPhone

ANH TÚC (theo Znews, Baoquangninh)

(GLO)- Apple đang phát triển tính năng bảo mật mới cho iPhone nhằm đối phó tình trạng cướp giật điện thoại ngày càng gia tăng. Theo thông tin từ trang công nghệ 9to5Mac được nhiều báo dẫn lại, tính năng này có thể tự động khóa màn hình khi phát hiện thiết bị bị giật khỏi tay người dùng.

Cơ chế hoạt động của tính năng chống trộm mới dựa trên sự kết hợp giữa cảm biến phần cứng và dữ liệu ngữ cảnh. Hệ thống sẽ sử dụng gia tốc kế để nhận diện những chuyển động bất thường như cú giật mạnh hoặc thay đổi vận tốc đột ngột.

Đồng thời, iPhone còn theo dõi khoảng cách với Apple Watch đang đeo trên tay người dùng để xác định xem thiết bị có bị lấy đi bất thường hay không.

Stolen Device Protection là một trong nhiều tính năng chống trộm trên iPhone. Ảnh: CNBC/Znews

Ngoài ra, Apple được cho là sẽ kết hợp thêm dữ liệu vị trí, Wi-Fi quen thuộc và các thuật toán AI để đánh giá mức độ rủi ro. Nếu iPhone bị mang ra khỏi khu vực quen thuộc như nhà riêng hoặc nơi làm việc trong tình huống nghi vấn, thiết bị sẽ kích hoạt các lớp bảo vệ bổ sung. Khi đó, máy có thể áp dụng những hạn chế tương tự tính năng “Stolen Device Protection”, chẳng hạn yêu cầu xác thực Face ID hoặc trì hoãn thay đổi thông tin Apple Account trong vòng một giờ.

Giới công nghệ đánh giá đây là bước nâng cấp quan trọng bởi các tính năng hiện tại như Find My, Activation Lock hay Stolen Device Protection vẫn tồn tại lỗ hổng nếu kẻ gian cướp được điện thoại khi màn hình đang mở khóa.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần biết mật khẩu màn hình, kẻ trộm có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu nhạy cảm, đổi mật khẩu Apple ID hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản tài chính của nạn nhân.

Thực tế, Google đã triển khai tính năng tương tự trên Android từ năm 2024 với tên gọi “Thief Detection Lock”. Công nghệ này sử dụng AI cùng cảm biến chuyển động để phát hiện hành vi cướp giật và tự khóa thiết bị nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hiện Apple chưa công bố thời điểm chính thức phát hành tính năng mới. Tuy nhiên, việc các đoạn mã liên quan xuất hiện trong hệ thống iOS cho thấy hãng đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện công nghệ này.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng tính năng chống cướp giật tự động sẽ sớm được tích hợp trong các bản cập nhật iOS thời gian tới, giúp tăng cường an toàn cho người dùng iPhone trước các nguy cơ mất cắp ngày càng tinh vi.

