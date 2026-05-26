An toàn dữ liệu y tế: Thách thức lớn trong chuyển đổi số ngành y

(GLO)- Trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành y tế, nguy cơ mất an toàn thông tin và rò rỉ dữ liệu bệnh nhân đang trở thành vấn đề đáng báo động.

Hàng loạt cảnh báo mới đây cho thấy các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đang trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc nhằm đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của bác sĩ và người bệnh.

Chuyên gia an ninh mạng lưu ý các bệnh viện, ngành y tế cần đảm bảo tốt hơn công tác bảo mật. Ảnh: Liên Châu/TNO

Phát biểu tại hội nghị của Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện khu vực phía Bắc tổ chức trong hai ngày 22 và 23-5 có chủ đề “Bệnh viện thông minh - Lãnh đạo tiên phong”, vị đại diện Cục A05 cho hay, thời gian gần đây nhiều vụ tin tặc tấn công dữ liệu số ngành y, làm lộ thông tin tiêm chủng; chiếm quyền điều khiển website Bệnh viện Chợ Rẫy, mã hóa dữ liệu Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang hay tấn công website lấy số khám bệnh trực tuyến của Bệnh viện Tim TP.HCM...

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia an ninh mạng cho biết hacker đang gia tăng các cuộc tấn công vào hệ thống dữ liệu y tế. Một số vụ việc đã làm lộ thông tin cá nhân của hàng ngàn bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử khám chữa bệnh và dữ liệu chẩn đoán hình ảnh.

Với việc triển khai bệnh án điện tử và chuyển đổi số trong bệnh viện, toàn ngành y tế đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh mạng. Ảnh: Tuấn Minh/TNO

Các chuyên gia nhận định dữ liệu y tế là “mỏ vàng” đối với tội phạm mạng bởi đây là loại dữ liệu có giá trị cao, chứa nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm. Không chỉ phục vụ mục đích mua bán trái phép, các dữ liệu này còn có thể bị lợi dụng để lừa đảo, tống tiền hoặc giả mạo danh tính.

Đáng lo ngại, hình thức tấn công ngày càng tinh vi. Tin tặc có thể cài mã độc tống tiền (ransomware), đánh cắp mật khẩu thông qua email giả mạo hoặc khai thác lỗ hổng từ các hệ thống bệnh án điện tử chưa được bảo vệ đầy đủ. Một số cơ sở y tế dù đã triển khai chuyển đổi số nhưng vẫn thiếu nhân lực chuyên trách an ninh mạng, khiến nguy cơ bị xâm nhập gia tăng.

Thực tế cho thấy nhiều bệnh viện hiện đang lưu trữ khối lượng lớn hồ sơ điện tử nhưng chưa đầu tư tương xứng cho bảo mật. Trong khi đó, tốc độ số hóa diễn ra nhanh khiến không ít đơn vị lúng túng trong việc tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến nghị ngành y tế cần coi an ninh mạng là một phần bắt buộc trong quá trình chuyển đổi số. Các bệnh viện cần thường xuyên rà soát lỗ hổng hệ thống, mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập chặt chẽ và tăng cường đào tạo kỹ năng an toàn thông tin cho nhân viên y tế. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân y tế lên môi trường mạng để tránh bị lợi dụng.