Gia Lai thúc đẩy hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu

(GLO)- Sáng 27-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Q Digital về việc triển khai Dự án Trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghiệp Nhơn Hội.

Tại buổi làm việc, ông Robinson Joshua David - Tổng Giám đốc TNHH Q Digital đã trình bày đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Khu công nghiệp Nhơn Hội với quy mô khoảng 5 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Dự án hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghệ số tích hợp, bao gồm hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi chi tiết các vấn đề liên quan đến triển khai dự án như: khả năng hình thành trạm bờ, tạo điều kiện cho công tác khảo sát, định hướng thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn tham gia thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Ông Robinson Joshua David - Tổng Giám đốc TNHH Q Digital trình bày đề xuất đầu tư dự án. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai xác định phát triển hạ tầng số và công nghệ cao là một trong những trụ cột quan trọng trong giai đoạn tới.

Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, đặc biệt trong việc tiếp cận quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện nay, đối với các dự án trong khu công nghiệp, thời gian thực hiện thủ tục từ khi nộp hồ sơ đến khi cấp phép xây dựng đã được rút ngắn còn khoảng 38 ngày.

Dự án Trung tâm dữ liệu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, do đó sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, đất đai, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ chuyển đổi xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn nhà đầu tư xây dựng lộ trình triển khai cụ thể trong 5 năm, đồng thời nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu gắn với nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm tính ổn định, bền vững.

Với lợi thế nguồn điện hiện có khoảng 5.300 MW và dự kiến bổ sung thêm 5.000 MW trong thời gian tới, Gia Lai có đủ điều kiện để phát triển các dự án tiêu thụ điện lớn.



Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho nhà đầu tư. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ, cung cấp thông tin, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình khảo sát để sớm triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.