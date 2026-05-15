Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Facebook bắt đầu trả tiền cho người dùng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo Znews, FPT Shop)

(GLO)- Mạng xã hội Meta đã bắt đầu triển khai chương trình chia sẻ doanh thu cho một số người dùng tại Việt Nam, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chính sách kiếm tiền trên nền tảng Facebook.

Theo phản ánh từ nhiều nhà sáng tạo nội dung, họ đã nhận được thông báo tham gia chương trình kiếm tiền trực tiếp từ bài đăng cá nhân sau khi bật “Chế độ chuyên nghiệp” (Professional Mode).

facebook-bat-dau-tra-tien-cho-nguoi-dung-viet-nam.jpg
Thông báo gửi tiền của Facebook. Ảnh: Znews

Một số người dùng tại Việt Nam được Meta mời tham gia chương trình từ cuối năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục như khai báo mã số thuế, liên kết tài khoản ngân hàng hoặc PayPal, người dùng có thể nhận tiền dựa trên mức độ tương tác với nội dung đăng tải. Tuy nhiên, số tiền hiện còn khá khiêm tốn, thường chỉ vài chục USD sau nhiều tháng hoạt động.

Nhiều nhà sáng tạo cho biết họ chưa rõ tiêu chí lựa chọn tài khoản đủ điều kiện tham gia. Dù vậy, điểm chung là các tài khoản này chủ yếu đăng nội dung nguyên bản, hoạt động thường xuyên và đã bật chế độ chuyên nghiệp. Trong khi đó, nhiều fanpage lớn vẫn chưa được mở tính năng kiếm tiền trực tiếp từ bài đăng.

Trước đây, Facebook chủ yếu hỗ trợ kiếm tiền thông qua quảng cáo video, Reels hoặc tính năng người hâm mộ tặng sao (Stars). Cuối năm 2025, Meta đã hợp nhất các cơ chế này thành “Chương trình kiếm tiền hợp nhất” (Content Monetization Program - CMP). Chương trình vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm giới hạn và chưa triển khai đại trà.

Theo một số nguồn tin công nghệ, Meta đang đẩy mạnh chiến lược giữ chân nhà sáng tạo nội dung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với TikTok và YouTube. Việc cho phép kiếm tiền trực tiếp từ trang cá nhân được xem là bước đi nhằm thu hút thêm người dùng sáng tạo nội dung thường xuyên trên Facebook.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận doanh thu, người dùng phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe như có lượng người theo dõi lớn, tổng thời gian xem video cao, duy trì hoạt động ổn định và không vi phạm bản quyền hay tiêu chuẩn cộng đồng. Một số báo cáo cho biết tài khoản có thể cần tối thiểu 10.000 người theo dõi và đạt 600.000 phút xem trong vòng 60 ngày gần nhất.

Dù khoản thu nhập hiện chưa cao, nhiều người dùng đánh giá việc Facebook bắt đầu chia sẻ doanh thu tại Việt Nam là tín hiệu tích cực, mở ra thêm cơ hội kiếm tiền cho các nhà sáng tạo nội dung trong nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bluetooth là "sợi dây" vô hình kết nối điện thoại với tai nghe, đồng hồ thông minh và các thiết bị gia dụng

Bluetooth luôn bật: tiện lợi nhưng không nên chủ quan

Tin tức công nghệ

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

Tin tức công nghệ

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tắt máy hoàn toàn (shutdown) định kỳ thay vì chỉ sử dụng chế độ sleep.

Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

Tin tức công nghệ

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

null