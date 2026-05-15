Facebook bắt đầu trả tiền cho người dùng Việt Nam

(GLO)- Mạng xã hội Meta đã bắt đầu triển khai chương trình chia sẻ doanh thu cho một số người dùng tại Việt Nam, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chính sách kiếm tiền trên nền tảng Facebook.

Theo phản ánh từ nhiều nhà sáng tạo nội dung, họ đã nhận được thông báo tham gia chương trình kiếm tiền trực tiếp từ bài đăng cá nhân sau khi bật “Chế độ chuyên nghiệp” (Professional Mode).

Một số người dùng tại Việt Nam được Meta mời tham gia chương trình từ cuối năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục như khai báo mã số thuế, liên kết tài khoản ngân hàng hoặc PayPal, người dùng có thể nhận tiền dựa trên mức độ tương tác với nội dung đăng tải. Tuy nhiên, số tiền hiện còn khá khiêm tốn, thường chỉ vài chục USD sau nhiều tháng hoạt động.

Nhiều nhà sáng tạo cho biết họ chưa rõ tiêu chí lựa chọn tài khoản đủ điều kiện tham gia. Dù vậy, điểm chung là các tài khoản này chủ yếu đăng nội dung nguyên bản, hoạt động thường xuyên và đã bật chế độ chuyên nghiệp. Trong khi đó, nhiều fanpage lớn vẫn chưa được mở tính năng kiếm tiền trực tiếp từ bài đăng.

Trước đây, Facebook chủ yếu hỗ trợ kiếm tiền thông qua quảng cáo video, Reels hoặc tính năng người hâm mộ tặng sao (Stars). Cuối năm 2025, Meta đã hợp nhất các cơ chế này thành “Chương trình kiếm tiền hợp nhất” (Content Monetization Program - CMP). Chương trình vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm giới hạn và chưa triển khai đại trà.

Theo một số nguồn tin công nghệ, Meta đang đẩy mạnh chiến lược giữ chân nhà sáng tạo nội dung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với TikTok và YouTube. Việc cho phép kiếm tiền trực tiếp từ trang cá nhân được xem là bước đi nhằm thu hút thêm người dùng sáng tạo nội dung thường xuyên trên Facebook.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận doanh thu, người dùng phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe như có lượng người theo dõi lớn, tổng thời gian xem video cao, duy trì hoạt động ổn định và không vi phạm bản quyền hay tiêu chuẩn cộng đồng. Một số báo cáo cho biết tài khoản có thể cần tối thiểu 10.000 người theo dõi và đạt 600.000 phút xem trong vòng 60 ngày gần nhất.

Dù khoản thu nhập hiện chưa cao, nhiều người dùng đánh giá việc Facebook bắt đầu chia sẻ doanh thu tại Việt Nam là tín hiệu tích cực, mở ra thêm cơ hội kiếm tiền cho các nhà sáng tạo nội dung trong nước.