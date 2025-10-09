Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Facebook cập nhật thuật toán, tăng quyền kiểm soát cho người dùng với nội dung video

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

Meta vừa công bố bản cập nhật mới cho thuật toán của Facebook, tập trung vào việc hiển thị nhiều video Reels phù hợp hơn với sở thích của người dùng.

Theo đó, bản cập nhật này mang đến các tính năng giúp người dùng kiểm soát tốt hơn nội dung họ xem, gợi ý tìm kiếm do AI hỗ trợ. Facebook cho biết sẽ giúp người dùng dễ dàng thể hiện sự không hứng thú với các loại video nhất định. Người dùng có thể đưa ra lựa chọn “Không quan tâm” trên một video dạng “reels” hoặc thêm bình luận, từ đó hệ thống gợi ý nội dung sẽ tự điều chỉnh dựa trên phản hồi này.

facebooks-dexuat.jpg
Ảnh: Facebook

Ngoài ra, tính năng “lưu” cũng được cập nhật, giúp người dùng thu thập và sắp xếp các video dạng “reels” hoặc bài viết yêu thích ở cùng một nơi tiện lợi hơn.

Gần đây, Meta đã đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có “Vibes”, nguồn video ngắn chỉ bao gồm nội dung do AI tạo, nằm trong ứng dụng Meta AI.

Ngoài ra, bản cập nhật thuật toán mới cũng hướng đến việc ưu tiên nội dung mới hơn. Theo Meta, người dùng sẽ được xem nhiều hơn 50% video reels được tải lên trong cùng ngày mà người dùng đang sử dụng Facebook.

Facebook Reels cũng bổ sung tính năng gợi ý tìm kiếm do AI hỗ trợ. Tính năng này sẽ đề xuất các từ khóa giúp người dùng khám phá thêm nội dung liên quan đến chủ đề họ yêu thích, tương tự phần gợi ý màu xám xuất hiện bên dưới video trên TikTok.

