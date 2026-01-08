Hyundai Motor và Google bắt tay sản xuất robot Atlas hình người

(GLO)- Boston Dynamics vừa công bố hợp tác với Google DeepMind nhằm đẩy nhanh phát triển robot hình người thế hệ mới Atlas.

Ngày 6-1, Tập đoàn Hyundai Motor công bố một quan hệ đối tác chiến lược giữa Boston Dynamics - công ty sản xuất robot có trụ sở tại Mỹ của tập đoàn và Google - “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ, để đẩy nhanh việc phát triển công nghệ robot hình người dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho các ứng dụng sản xuất trong tương lai.

Robot do Boston Dynamics của Hyundai Motor Group tại Mỹ. Ảnh: Yonhap

Động thái này diễn ra sau thỏa thuận năm ngoái giữa Hyundai Motor và Nvidia nhằm tăng cường khả năng AI vật lý của tập đoàn, một phần trong sự hợp tác ngày càng mở rộng của tập đoàn với các công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu.

Đại diện Google DeepMind cho biết, mục tiêu của hợp tác là xây dựng một mô hình nền tảng robot có khả năng thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau, thay vì chỉ thực hiện các thao tác cố định được lập trình sẵn.

Robot được kỳ vọng có thể học từ kinh nghiệm, khái quát các tình huống mới và cải thiện hiệu quả theo thời gian.

Robot Atlas được thiết kế với 56 bậc tự do, robot hình người có bàn tay kích thước tương đương người thật, khả năng cảm nhận xúc giác và sức nâng khoảng 50 kg.

Robot được trang bị hệ thống camera 360 độ để nhận biết môi trường xung quanh, hỗ trợ làm việc an toàn cùng con người trong nhà máy. Với robot Atlas, công ty đang bước sang giai đoạn mới khi robot hình người này đã được đưa vào sản xuất và chuẩn bị triển khai tại nhà máy của Hyundai ở Mỹ.

Hãng cũng đang xây dựng Trung tâm Ứng dụng Robot Metaplant tại Mỹ - nơi robot được huấn luyện các thao tác công nghiệp, kết hợp dữ liệu mô phỏng và dữ liệu thực tế để liên tục cải thiện khả năng vận hành. Boston Dynamics hiện đã thương mại hóa nhiều sản phẩm robot.

Nhà sản xuất ôtô Hyundai cho biết, sẽ đưa robot Atlas vào vận hành thử nghiệm trong năm nay và thiết lập một hệ thống có khả năng sản xuất 30.000 robot mỗi năm vào năm 2028.