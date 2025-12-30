Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Người Nhật phát minh robot đánh răng

(GLO)- Bàn chải đánh răng robot mang tên g.eN của Nhật Bản vừa ra đời, cho phép làm sạch chỉ bằng cách đặt thiết bị vào miệng, không cần thao tác bằng tay.

Sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ của Phòng thí nghiệm Robot thuộc Đại học Waseda (Nhật Bản), hướng tới những người bận rộn hoặc gặp khó khăn trong vận động.

Bàn chải đánh răng g.eN sử dụng hệ thống nhiều đầu bàn chải nhỏ được điều khiển bằng mô tơ. Các đầu bàn chải này chuyển động đồng thời theo cả 4 chiều hướng, giúp tiếp cận cùng lúc mặt ngoài và mặt trong của răng.

Cách thiết kế này nhằm hạn chế tình trạng chải răng không đều - một vấn đề phổ biến khi người dùng tự đánh răng thủ công.

nguoi-nhat-phat-minh-robot-danh-rang.jpg
Thiết kế của g.eN giúp hạn chế tình trạng chải răng không đều - một vấn đề phổ biến khi người dùng tự đánh răng thủ công. Ảnh: Kibidango/znews

g.eN được trang bị nhiều chế độ sử dụng khác nhau, bao gồm: dễ dàng, tỉ mỉ, chăm sóc chuyên sâu và dành cho trẻ em, cho phép người dùng lựa chọn theo nhu cầu và tình trạng răng miệng.

Sản phẩm có trọng lượng khoảng 220 gram, sử dụng cổng sạc USB Type-C. Ngoài thân máy chính, bàn chải đánh răng robot này còn đi kèm nhiều phụ kiện thay thế như: bàn chải riêng cho hàm trên, hàm dưới, bàn chải kết hợp cho cả 2 hàm và một phụ kiện dùng để kích thích khoang miệng.

Theo thông tin từ nhà phát triển, g.eN đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản. Hiện g.eN đang được giới thiệu thông qua hình thức gây quỹ cộng đồng trên nền tảng kibidango, thu hút sự quan tâm của những người tìm kiếm giải pháp chăm sóc răng miệng tiện lợi hơn.

