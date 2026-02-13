Lần đầu tiên giao hàng vượt biển bằng UAV ở TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Vietnam Post và Công ty cổ phần CT UAV vừa triển khai tuyến vận chuyển bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh).

Trong chuyến bay khai trương, UAV của CT UAV mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút và tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần. Đặc biệt, so với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần.

UAV cất cánh tại bến phà Cần Giờ. Ảnh: TPO

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Post ưu tiên vận chuyển các bưu gửi nhỏ dưới 5 kg, bao gồm hồ sơ, tài liệu và các gói hàng thương mại điện tử. Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000-5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TP. Hồ Chí Minh đến khu vực Vũng Tàu.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động dân sinh và an ninh vùng trời, các tham số bay đã được tính toán kỹ lưỡng: độ cao tối đa 200 m, hành lang bay rộng 300 m và bán kính hoạt động tại khu vực cất/hạ cánh là 500 m. Tất cả thiết bị đều được trang bị camera giám sát hành trình.

Hoạt động giao hàng bưu chính bằng UAV trên tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý đánh giá khả năng mở rộng mô hình sang những ứng dụng chuyên biệt hơn như vận chuyển y tế khẩn cấp, hỗ trợ ứng phó thiên tai hay quản lý đô thị thông minh.