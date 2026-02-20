Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Microsoft thêm công cụ đo tốc độ internet tích hợp trên thanh tác vụ cho Windows 11

NHÃ UYÊN (theo TNO, tomshardware)

(GLO)- Microsoft vừa phát hành 2 bản thử nghiệm Windows 11 là 26100.7918 và 26200.7918 (KB5077241). Tâm điểm lần này là tính năng đo tốc độ mạng internet tích hợp trên thanh tác vụ, bên cạnh một số tinh chỉnh đối với Start Menu, File Explorer và các công cụ hệ thống.

Khi tính năng đo tốc độ mạng internet được triển khai chính thức, người dùng có thể kiểm tra hiệu suất kết nối mạng mà không cần truy cập trang web bên ngoài hoặc cài đặt phần mềm của bên thứ ba.

microsoft-bo-sung-cong-cu-do-toc-do-internet-tich-hop-tren-thanh-tac-vu-cho-windows-11-8253.jpg
Tính năng đo tốc độ mạng internet tích hợp trên thanh tác vụ của Windows 11 trong bản cập nhật sắp tới. Ảnh: Windows Central/TNO

Theo mô tả trong bản cập nhật, người dùng có thể truy cập công cụ này bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng mạng trong khay hệ thống hoặc mở bảng cài đặt nhanh của wifi hay mạng di động. Sau khi kích hoạt, tiện ích sẽ mở trong trình duyệt mặc định để tiến hành đo tốc độ kết nối Ethernet, Wi-Fi hoặc mạng di động.

Việc tích hợp lối tắt trực tiếp vào thanh tác vụ giúp rút ngắn thao tác và thuận tiện hơn trong quá trình chẩn đoán sự cố kết nối.

Bên cạnh tính năng đo tốc độ mạng, Microsoft cũng điều chỉnh cách hiển thị ứng dụng trên thanh tác vụ khi người dùng bật chế độ không gộp nút.

Ngoài ra, Microsoft còn có một số cải tiến khác ngoài thanh tác vụ như: hệ điều hành được bổ sung hỗ trợ Sysmon gốc (Native Sysmon support), hỗ trợ quản trị viên và chuyên gia bảo mật theo dõi sự kiện hệ thống ở mức sâu hơn; ứng dụng camera được thêm tùy chọn điều khiển mới, phù hợp với các thiết bị có khả năng xoay và nghiêng ống kính.

Đồng thời, Start Menu được tinh chỉnh bố cục để cải thiện khả năng sắp xếp và truy cập ứng dụng; File Explorer cùng nhiều thành phần hệ thống khác nhận các bản vá lỗi và điều chỉnh nhằm nâng cao độ ổn định…

Những thay đổi này cho thấy nỗ lực của Microsoft trong việc tinh chỉnh Windows 11 để thân thiện và tiện dụng hơn với người dùng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu làm việc và học tập trực tuyến duy trì ở mức cao.

