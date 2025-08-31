Microsoft ra mắt AI tạo 1 phút âm thanh trong 1 giây

(GLO)- Microsoft cho biết mô hình giọng nói MAI-Voice-1 mới có thể tạo ra âm thanh dài một phút trong chưa đầy một giây chỉ với một đơn vị xử lý đồ hoạ (GPU).

Ngày 29-8, Microsoft công bố hai mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) tự phát triển đầu tiên: MAI-Voice-1 và MAI-1-preview do chính công ty phát triển nội bộ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng nền tảng AI riêng.

Biểu tượng Microsoft. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sản phẩm đầu tiên mang tên MAI-Voice-1, tập trung vào việc tạo giọng nói tự nhiên. Mô hình này có khả năng vượt trội khi chỉ với một đơn vị xử lý đồ họa (GPU) đã có thể tạo ra 1 phút âm thanh chỉ trong chưa đầy 1 giây.

Công nghệ MAI-Voice-1 hiện đã được Microsoft tích hợp vào ứng dụng trong Copilot Daily - cung cấp bản tin âm thanh AI có “người dẫn chương trình ảo” đọc các tin tức nổi bật hằng ngày, hay các chương trình hội thoại dạng podcast để giải thích thông tin một cách sinh động hơn.

Đồng thời, Microsoft cũng giới thiệu MAI-1-preview - một mô hình ngôn ngữ nền tảng được đào tạo hoàn toàn nội bộ. Quá trình huấn luyện sử dụng tới 15.000 chip Nvidia H100, cho phép mô hình xử lý chỉ dẫn bằng văn bản và đưa ra câu trả lời hữu ích cho các nhu cầu hằng ngày.

Theo Tập đoàn Microsoft, MAI-1-preview mới chỉ là bản “dùng thử”, cung cấp cái nhìn về những gì Microsoft sẽ triển khai trong hệ sinh thái Copilot thời gian tới. Mô hình đã bắt đầu được thử nghiệm trên nền tảng LMArena, nơi đánh giá hiệu suất các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và sẽ dần được tích hợp vào một số dịch vụ Copilot trong vài tuần tới.

Người dùng còn có thể thử nghiệm mô hình qua nền tảng Copilot Labs, với tùy chọn điều chỉnh ngữ điệu và phong cách thể hiện.

Microsoft chia sẻ trên blog của công ty: “Chúng tôi không chỉ theo đuổi những tiến bộ tại đây, mà còn tin rằng việc phối hợp một loạt mô hình chuyên biệt phục vụ các mục đích và trường hợp sử dụng khác nhau của người dùng sẽ mở ra giá trị to lớn” và “Chúng tôi có những tham vọng lớn cho tương lai”.

Microsoft tin rằng việc xây dựng bộ công cụ AI chuyên biệt, đa dạng chức năng nhằm phục vụ các nhu cầu và mục đích sử dụng phong phú sẽ mang lại giá trị to lớn cho người dùng và mở đường cho một giai đoạn cạnh tranh mới trong cuộc đua AI toàn cầu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ Copilot của Microsoft hiện vẫn dựa chủ yếu vào công nghệ của công ty OpenAI.