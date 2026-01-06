Hãng điện thoại Trung Quốc ra mắt sản phẩm có thiết kế gần y hệt iPhone 17 Pro Max

(GLO)- Hãng điện thoại HONOR vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại Power 2 mới tại Trung Quốc. Sản phẩm này đang gây tranh cãi vì có thiết kế gần y hệt iPhone 17 Pro Max.

Mẫu điện thoại HONOR Power 2 vừa ra mắt có thiết kế gần y hệt iPhone 17 Pro Max. Ảnh: HONOR/Znews

HONOR Power 2 gây ấn tượng với chip Dimensity 8500 Elite mạnh mẽ, màn hình lớn và pin khủng với dung lượng lên tới 10080 mAh nhưng chỉ nặng 216 g.

Sản phẩm cũng chỉ mỏng 7,98 mm, dù nhà sản xuất đã tăng thêm 25% khả năng chống rơi vỡ và chống cong vênh tăng 22%. Máy cũng đạt bộ ba chứng nhận IP68, IP69 và IP69K, giúp người dùng có thể nghe điện thoại dưới mưa bão hay chụp ảnh sát bờ biển.

Màn hình HONOR Power 2 cũng được nâng cấp lớn với tấm nền OLED LTPS 6,79 inch. Ảnh: HONOR/Znews

Đáng chú ý, HONOR Power 2 với phiên bản màu cam mang đến thiết kế không khác iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là bố trí camera sau. Máy sở hữu hệ thống camera kép, với cảm biến chính 50MP trang bị chống rung quang học và camera góc siêu rộng 5MP.

Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperCharge lên đến 80W có khả năng sạc 46% pin chỉ trong 30 phút, cùng với sạc ngược có dây 27W cho các thiết bị tương thích.

Các tính năng sạc thông minh cũng được tích hợp để tối ưu hóa tuổi thọ và hiệu quả của pin. Tuy nhiên, điểm trừ của HONOR Power 2 là chưa hỗ trợ sạc không dây.

Màn hình HONOR Power 2 cũng được nâng cấp lớn với tấm nền OLED LTPS 6,79 inch, hỗ trợ độ phân giải 2.640 x 1.200 pixel và tần số quét 120 Hz.