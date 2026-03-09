Cuộc thi lập trình quốc tế NAPROCK lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

(GLO)- Ngày 8 và 9-3, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Cuộc thi lập trình quốc tế NAPROCK lần thứ 17 với chủ đề "ICT vì một tương lai xanh". Đây là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 114 sinh viên thuộc 36 đội tuyển đến từ 4 quốc gia gồm: Việt Nam (15 đội), Nhật Bản (12 đội), Thái Lan (3 đội) và Mông Cổ (6 đội).

Các đội tham gia thi đấu. Ảnh: NDO

NAPROCK gồm 2 hạng mục chính: Thi đấu lập trình và Phần mềm sáng tạo theo chủ đề. Trong đó, phần thi đấu lập trình tập trung xây dựng thuật toán để giải quyết bài toán cụ thể; phần mềm sáng tạo theo chủ đề khuyến khích các đội vận dụng linh hoạt các công nghệ xử lý thông tin tiên tiến để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Qua 2 ngày tranh tài, các đội đã trình bày nhiều giải pháp phần mềm sáng tạo, hướng tới ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi để sinh viên thể hiện năng lực lập trình, mà còn góp phần khơi dậy khát vọng sử dụng công nghệ để giải quyết các thách thức toàn cầu và hướng tới phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ hội để sinh viên, giảng viên và các chuyên gia từ nhiều quốc gia trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn chuyên môn và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đội có phần thi xuất sắc. Theo đó, ở hạng mục thi đấu lập trình có 1 giải vô địch, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải đặc biệt.

Đội Smart Air của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội giành giải ba hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề. Ảnh: Báo Chính phủ

Ở hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề có 1 giải xuất sắc nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải đặc biệt. Trong số này, Smart Air - nhóm sinh viên của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải ba.

Cuộc thi là hoạt động thường niên do Hiệp hội NAPROCK (Nhật Bản) duy trì, nhằm tạo diễn đàn giao lưu, nghiên cứu và sáng tạo công nghệ dành cho sinh viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đồng thời thúc đẩy hợp tác và kết nối quốc tế trong cộng đồng công nghệ trẻ.