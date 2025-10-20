Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Học sinh Gia Lai giành huy chương vàng tại cuộc thi lập trình Drone và Robot quốc tế 2025

TRẦN DUNG TRẦN DUNG
(GLO)- Tại cuộc thi lập trình Drone và Robot quốc tế 2025 diễn ra ở Mông Cổ trong 2 ngày 18 và 19-10, em Vũ Hoàng Nam (lớp 7A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, tỉnh Gia Lai) đã giành huy chương vàng ở nội dung lập trình Drone cá nhân.

Cuộc thi Lập trình Drone và Robot Quốc tế 2025 do Hiệp hội Hàng không Hàn Quốc tổ chức quy tụ các đội đến từ 4 quốc gia Mông Cổ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

vu-hoang-nam-dat-huy-chuong-vang-lap-trinh-drone.jpg
Em Vũ Hoàng Nam (ngoài cùng bên trái) xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung lập trình Drone cá nhân. Ảnh: ĐVCC

Vòng chung kết được chia thành 3 bảng: Tiểu học, THCS và THPT; thi đấu lấy thành tích cá nhân và đồng đội.

Đội thi Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt có 6 thành viên và 1 huấn luyện viên tham gia nội dung lập trình Drone cá nhân và lập trình Robotics đồng đội.

Kết quả, em Vũ Hoàng Nam (lớp 7A5) đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung lập trình Drone cá nhân. Ở nội dung lập trình Robotics đồng đội, đội thi đến từ Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt đạt giải tập thể ấn tượng.

Cuộc thi Lập trình Drone và Robot quốc tế là sân chơi dành cho học sinh phổ thông yêu thích STEM. Đây cũng là nơi tụ hội của những tài năng trẻ, làm bước đệm quan trọng góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trong khu vực.

