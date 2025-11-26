127 thí sinh tham gia vòng bán kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V

(GLO)- Ngày 26-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V năm 2025.

Sau vòng cơ sở diễn ra vào ngày 2-11 với sự tham gia của 800 thí sinh tại 7 điểm thi, Ban tổ chức đã chọn ra 127 thí sinh xuất sắc để bước vào tranh tài ở vòng bán kết.

Các thí sinh tham gia tranh tài ở vòng thi bán kết vào sáng 26-11. Ảnh: Thanh Thảo

Ở vòng thi này, thí sinh bậc tiểu học làm bài thi với định dạng, hình thức và mức độ tương đương bài thi Flyers; thí sinh bậc THCS tương đương với bài thi PET và thí sinh bậc THPT tương đương bài thi IELTS với các kỹ năng nghe-nói-đọc-viết. Thí sinh tham gia làm các bài thi với định dạng và mức độ tương đương với bài thi đánh giá chuẩn năng lực ngôn ngữ quốc tế.

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho học sinh phổ thông, với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, phát triển môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần yêu thích học tập, rèn luyện tiếng Anh, góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 12-2025 tại phường Quy Nhơn.