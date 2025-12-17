Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho 14 sinh viên Lào

(GLO)- Chiều 16-12, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2025 cho 14 sinh viên Lào, hệ liên thông cao đẳng khóa 18 và tiếp nhận sinh viên khóa 19 nhập học.

Tham dự buổi lễ có đại diện các trường nghề của 4 tỉnh Nam Lào gồm: Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai.

14 sinh viên Lào khóa 18 nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Bảo Long

Khóa đào tạo có 14 sinh viên theo học 2 ngành Điện công nghiệp (10 sinh viên) và Công nghệ ô tô (4 sinh viên); thời gian đào tạo 1 năm.

Các sinh viên được đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun, kết hợp đào tạo nghề với giảng dạy tiếng Việt. Kết thúc khóa học, có 11 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 3 sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Khen thưởng cho 11 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Ảnh: Bảo Long

Tại buổi lễ, thầy Phạm Văn Tường - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chúc mừng các sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập; đồng thời, tin tưởng các em sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác sau khi trở về quê hương.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, đây là chương trình hợp tác đào tạo quốc tế được triển khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 4 tỉnh Nam Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào nói riêng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Dịp này, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp nhận 19 sinh viên khóa mới của 4 tỉnh Nam Lào theo học các ngành: Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô và Quản trị khách sạn.