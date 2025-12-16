Sôi nổi hoạt động trải nghiệm chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 16-12, Trường Mầm non Hoài Xuân (phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Thông qua các hoạt động phong phú như: đọc thơ, hát các ca khúc về bộ đội, diễu hành, đồng diễn và những hoạt động trải nghiệm mô phỏng công việc thường ngày của người lính (vận chuyển lương thực, gấp chăn…), trẻ được khoác lên mình bộ quân phục, tìm hiểu về hình ảnh và nhiệm vụ của người lính.

Học sinh Trường Mầm non Hoài Xuân trải nghiệm vận chuyển lương thực. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động được tổ chức nhằm bồi đắp tình yêu, khơi dậy niềm tự hào trong lòng trẻ đối với hình ảnh và sự hy sinh của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho trẻ mầm non, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường; đồng thời, động viên đội ngũ giáo viên thêm gắn bó, yêu nghề, chung tay chăm sóc, giáo dục thế hệ mầm non.