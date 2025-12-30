Gia Lai: Trên 31 tỷ đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài

(GLO)- Sáng 29-12, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai hiện có 373 hội khuyến học cấp xã, 5.727 chi hội khuyến học trực thuộc với tổng số 666.430 hội viên, chiếm 21,41% dân số toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Trước khi sáp nhập, từ nguồn Quỹ Khuyến học tỉnh, nguồn quỹ từ nhà tài trợ và nguồn vận động, 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ đã trao tặng 63.929 suất hỗ trợ, cấp học bổng, khen thưởng cho giáo viên, sinh viên, học sinh với tổng trị giá hơn 18,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học, lắp đặt hệ thống nước uống, xây dựng nhà vệ sinh trường học, trồng cây xanh tạo cảnh quan cho ngôi trường… với tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập; góp phần ngăn chặn học sinh bỏ học.

Cụ thể, Hội đã kịp thời vận động hỗ trợ 13.700 quyển vở, trao 70 triệu đồng cho học sinh ở các xã, phường bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong tỉnh. Các cấp Hội ở cơ sở trao tặng 61.379 suất quà, học bổng... cho học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng.

Tổng trị giá các hoạt động khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học tỉnh đạt trên 31 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ học sinh vùng lũ phường Quy Nhơn Đông từ nguồn hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Kim Hường

Năm 2026, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập"; triển khai phong trào “Tỉnh Gia Lai thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030”.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đại biểu hội khuyến học cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt của hội khuyến học các xã, phường và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập huấn sử dụng phần mềm “Đánh giá công dân học tập” sau khi được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cập nhật phiên bản mới.

Cùng với đó, tiếp tục vận động phát triển Quỹ Khuyến học; vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng: nghèo có nguy cơ bỏ học, nghèo vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong các bậc học.

Triển khai chương trình “Khuyến học xanh” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động; phấn đấu thông qua ứng dụng công nghệ số xây dựng thành công các mô hình "Công dân học tập số", "Gia đình học tập số", "Dòng họ học tập số", "Cộng đồng học tập số"…; hướng tới xây dựng "Hội Khuyến học thông minh”, góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.