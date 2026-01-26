32 giáo viên tham dự hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phường Diên Hồng

Hội thi thu hút sự tham gia của 32 giáo viên đến từ các trường tiểu học (17 giáo viên) và trung học cơ sở (15 giáo viên) trên địa bàn phường.

Giáo viên thực hiện các thủ tục, bốc thăm và ghi danh trước khi bước vào phần thi. Ảnh: Minh Chí

Các giáo viên dự thi trải qua 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đang được áp dụng hiệu quả tại cơ sở giáo dục nơi công tác.

Giáo viên vượt qua giai đoạn 1 sẽ tiếp tục dự thi giai đoạn 2. Tại đây, giáo viên thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục như sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi.

Theo ban tổ chức, tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia hội thi được thực hiện lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh; giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) trong năm học tổ chức hội thi.

Hội thi diễn ra từ ngày 26-1 đến 6-2.