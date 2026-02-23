Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức gian hàng quốc gia tại APAIE 2026

(GLO)- Từ ngày 23 đến 27-2-2026, Việt Nam lần đầu tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam với tư cách gian hàng quốc gia tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 diễn ra ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Sự kiện này thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia; qua đó khẳng định vị thế và vai trò động lực của giáo dục đại học trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại APAIE 2026, Việt Nam có 17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục tham gia. Ảnh: baochinhphu.vn

Riêng đoàn Việt Nam có sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục, đại diện cho nhiều mô hình và lĩnh vực đào tạo khác nhau. Điều này phản ánh sự đa dạng của giáo dục đại học Việt Nam, từ các đại học nghiên cứu, cơ sở đào tạo ứng dụng đến các mô hình đào tạo có mức độ quốc tế hóa khác nhau.

Thông qua sự kiện, Việt Nam hướng tới việc giới thiệu giáo dục đại học như một hệ sinh thái đang phát triển, chú trọng chất lượng và sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Việc tham gia APAIE 2026 cũng thể hiện định hướng chủ động hội nhập sâu hơn vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục nước nhà.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, việc tham dự APAIE 2026 được Bộ xác định gắn với một số mục tiêu cụ thể. Trong đó, mục tiêu trước hết là nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam tại các diễn đàn giáo dục quốc tế, cùng với các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng là cơ hội để tiếp cận các trường đại học và nhà đầu tư quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và các hình thức hiện diện giáo dục quốc tế phù hợp với quy định của Việt Nam.

Đồng thời, qua sự kiện này, Bộ GD&ĐT còn mong muốn đẩy mạnh tuyển sinh quốc tế và thu hút chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Phối cảnh gian hàng Triển lãm Giáo dục Việt Nam tại APAIE 2026. Ảnh: baovanhoa.vn

Trong khuôn khổ sự kiện, cùng với việc tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia các phiên hội thảo, trình bày về chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và tổ chức các hoạt động kết nối song phương với các đối tác quốc tế.

Các cơ sở giáo dục đại học cũng sẽ làm việc trực tiếp với đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu.

Được biết, APAIE được tổ chức lần đầu tiên tại Seoul (Hàn Quốc) cách đây tròn 30 năm và là 1 trong 4 sự kiện quốc tế lớn nhất về giáo dục quốc tế toàn cầu, bên cạnh Hội nghị và Triển lãm NAFSA (Hoa Kỳ), EAIE (châu Âu) và AIEC (Úc).

Trước đây, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thường tham gia với tư cách đơn lẻ. Năm nay, Việt Nam tham gia với tư cách một quốc gia, có gian hàng chung để giới thiệu hệ thống giáo dục đại học.