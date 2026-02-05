Bộ GD&ĐT không công bố đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TPO, VOV)

(GLO)- Năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT như mọi năm. Theo đó, cấu trúc, tỷ lệ và mức độ phân hóa của đề thi đều ổn định như năm 2025.

Do đó, học sinh, giáo viên và các nhà trường tiếp tục căn cứ đề minh họa của năm ngoái để ôn tập cho học sinh.

bo-gddt-khong-cong-bo-de-thi-minh-hoa-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2026.jpg
Cấu trúc, tỷ lệ và mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không thay đổi so với năm 2025. Ảnh: Đ.T

Theo GS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đề thi vẫn duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa khoảng 4:3:3 tương ứng với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng.

Trong đó, các câu hỏi vận dụng, tư duy logic tiếp tục được tăng cường nhằm đánh giá năng lực thực tiễn của học sinh, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Sách giáo khoa đóng vai trò định hướng, không phải là tài liệu duy nhất nên thí sinh cần mở rộng cách học, tránh học thuộc máy móc.

Được biết, hằng năm, Bộ GD&ĐT đều ban hành cấu trúc, định dạng, đề minh họa cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi. Các cơ sở giáo dục từ đó cũng có định hướng để xây dựng đề kiểm tra đánh giá cho học sinh và lên kế hoạch để ôn luyện.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-6), sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm ngoái. Học sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn.

Ngoài ra, các em được tự chọn 2 trong số các môn còn lại của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Bộ GD&ĐT cũng dự kiến thử nghiệm thi trên máy tính với khoảng 100.000 thí sinh.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm 2025 và dự kiến có một vài điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi. Các điều chỉnh dự kiến không ảnh hưởng tới thí sinh.

