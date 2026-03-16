Gia Lai: 165 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh

(GLO)- Ngày 16-3, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2025-2026. Ảnh: T.D

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 165 giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề và đã trải qua các vòng thi cấp cơ sở.

Tại hội thi, các giáo viên sẽ trải qua 2 phần thi: trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác và thực hành tiết dạy.

Theo đó, giáo viên sẽ đưa ra những phương pháp dạy học hiệu quả, những cách làm sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: T.D

Phát biểu khai mạc hội thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam khẳng định: Hội thi góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong các nhà trường, góp phần thúc đẩy phong trào đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

“Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những điển hình giáo viên tiêu biểu trong hoạt động dạy học; đồng thời tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Để hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và đạt hiệu quả thiết thực, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, chính xác, đúng quy định; qua đó lựa chọn những giáo viên thực sự tiêu biểu để tôn vinh và nhân rộng. Các thầy giáo, cô giáo tham gia hội thi phát huy năng lực, bình tĩnh, tự tin thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Theo kế hoạch, hội thi sẽ diễn ra từ ngày 16-3 đến hết ngày 13-4.