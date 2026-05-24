Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-5, hơn 173.000 thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai, có hơn 9.500 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn và cụm thi Trường Đại học Quang Trung.

Thí sinh đến dự thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: T.D

Đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026 được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố như: TP. Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang…

Tại tỉnh Gia Lai có hơn 9.500 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn có 4.993 thí sinh dự thi/5.058 thí sinh đăng ký; cụm thi Trường Đại học Quang Trung được chia là 4 điểm thi, có 4.558 thí sinh dự thi/4.600 thí sinh đăng ký.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi. Ảnh: T.D

Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với phần Tư duy khoa học (30 câu), Toán (30 câu), Sử dụng ngôn ngữ (60 câu Tiếng Việt và Tiếng Anh). Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó, tổng điểm là 1.200 điểm.

Dự kiến, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6-6.

Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Ảnh: T.D

Trước đó, ngày 5-4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã được tổ chức với sự tham gia hơn 133 nghìn thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,33% so với số đăng ký.

Phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực. Điểm thấp nhất là 27 điểm, cao nhất là 1.098 điểm.

Hiện nay, 118 trường đại học, cao đẳng sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để xét tuyển đầu vào.