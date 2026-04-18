Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của hơn 137.000 thí sinh trên cả nước.

Riêng Gia Lai có 7.491 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn có 4.632 thí sinh dự thi/4.692 thí sinh đăng ký; điểm thi Trường Đại học Quang Trung có 2.859 thí sinh dự thi/2.880 thí sinh đăng ký.

Cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với nhiều lựa chọn; thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ với 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); Toán học với 30 câu hỏi; Tư duy khoa học với 30 câu hỏi.

Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

TS.Nguyễn Đức Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) - thông tin: Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt.

Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên. Điều này cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực. Thủ khoa của kỳ thi đợt 1 năm nay đạt 1.098 điểm, đây là mức điểm cao nhất trong 3 năm gần đây.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: T.D

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới.

Tại tỉnh Gia Lai, nhiều thí sinh đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài theo cấu trúc đề thi đánh giá năng lực. Sự chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực ấy thể hiện quyết tâm gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học các em theo đuổi trong tương lai.

Sau khi xem thông tin điểm thi được công bố thông qua tài khoản cá nhân tại địa chỉ https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn, em Dương Ngọc Nhân - lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) khá bất ngờ khi điểm thi của mình đạt 1.025 điểm.

“Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này để có thêm cơ hội theo học ngành Tự động hóa ở Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Bí quyết của em là trong quá trình học phải nắm chắc tất cả kiến thức nền trước khi bắt đầu luyện đề, phải đặc biệt ưu tiên những dạng đề chất lượng, kiến thức cao” - Ngọc Nhân chia sẻ.

Thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết: Tại kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, Trường có 6 học sinh xuất sắc vượt mốc 1.000 điểm, học sinh đạt điểm cao nhất lên đến 1.025 điểm. Đây là dấu mốc quan trọng, mở thêm cơ hội vào ngôi trường đại học mà các em mong muốn.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Với điểm số vượt trội 1.019 điểm, em Nguyễn Đình Thiện - lớp 12B, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) tự tin hơn khi bản thân có thêm cơ hội thực hiện ước mơ bước vào ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Đình Thiện - lớp 12B, Trường THPT chuyên Hùng Vương có điểm số vượt trội (1.019 điểm). Ảnh: NVCC

Thiện cho hay: “Em đã xây dựng đề cương để học chắc từng phần và luyện cách làm bài nhanh nhưng vẫn đảm bảo chắc chắn. Em cũng luyện đề khá nhiều, mỗi lần làm đề em đều bấm giờ và tạo ra một không gian như phòng thi thật để cải thiện việc quản lý thời gian làm bài hợp lý nhất”.

“Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã thu hút đông đảo học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương dự thi và đạt kết quả khả quan. Trường có hơn 70 học sinh đạt trên 900 điểm, trong đó có nhiều em xuất sắc vượt qua 1.000 điểm” - cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương thông tin.

Theo quy định của hội đồng tổ chức kỳ thi, thí sinh sẽ được cấp bản điện tử giấy chứng nhận kết quả thi thay cho bản giấy, nhằm thuận tiện cho thí sinh và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Ngoài thông tin cá nhân của thí sinh, trong giấy chứng nhận kết quả sẽ có điểm thành phần bài thi và tổng điểm bài thi.

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 24-5 tại 9 tỉnh, thành phố, với thời gian đăng ký từ ngày 18-4 đến 25-4.