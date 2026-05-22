Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Ngày 22-5, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Hội nghị đã quán triệt các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thi; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra; các quy định có liên quan và các biểu mẫu sử dụng cho công tác kiểm tra thi. Đồng thời, các đại biểu cũng được rút kinh nghiệm một số vấn đề trong công tác kiểm tra thi; thống nhất nội dung, phương pháp và nghiệp vụ kiểm tra phục vụ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai có 37.146 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi. Với quy mô lớn, phạm vi tổ chức rộng, nhiều khâu công việc phức tạp, công tác kiểm tra đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa sai sót, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh. Vì vậy, việc tổ chức kỳ thi phải bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tuyệt đối an toàn.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.D

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại biểu tham dự tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, quy chế thi, các tình huống phát sinh trong thực tiễn để vận dụng linh hoạt, đúng quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm nguyên tắc làm việc khách quan, trung thực, công tâm; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ và bảo mật thông tin liên quan đến kỳ thi.

(GLO)- Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC, CNCH và phòng - chống tai nạn đuối nước cho gần 1.500 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng).

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn "nước rút" ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

