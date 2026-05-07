Gia Lai tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là lần đầu áp dụng ngưỡng 15 điểm để xét tuyển đại học. Trước áp lực đó, ngành Giáo dục Gia Lai đang tăng tốc ôn tập cho học sinh, tổ chức thi thử diện rộng, siết chặt kỷ luật nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi.

Chuyển trọng tâm ôn tập, nâng chất điểm số

Việc kỳ thi diễn ra sớm hơn các năm trước khiến quỹ thời gian ôn tập của học sinh lớp 12 bị rút ngắn. Đồng thời, việc không còn đề minh họa buộc giáo viên và học sinh thay đổi cách tiếp cận, từ “luyện đề” sang củng cố kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng vận dụng. Đây được xem là sự điều chỉnh mang tính căn cơ, hướng đến chất lượng thực thay vì phụ thuộc vào kỹ thuật làm bài.

Học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu áp dụng ngưỡng 15 điểm (tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, tương đương trung bình 5 điểm mỗi môn) để thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đại học. Quy định này tạo áp lực không nhỏ, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, đồng thời đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc nâng mặt bằng điểm số.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - nhấn mạnh: Những điểm mới của kỳ thi đòi hỏi toàn ngành phải triển khai giải pháp đồng bộ, không chỉ đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp mà còn cải thiện điểm trung bình, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh trong xét tuyển đại học.

Thực tế năm 2025, dù tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt 99,32% nhưng điểm thi vẫn thấp hơn mặt bằng chung cả nước. Vì vậy, mục tiêu năm 2026 là vừa giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT, vừa nâng thứ hạng điểm trung bình, phấn đấu tăng ít nhất 4 bậc, lên vị trí 16/34 tỉnh, thành.

Từ mục tiêu này, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập. Điểm chung là tập trung phân hóa học sinh theo năng lực: Nhóm học sinh yếu được tăng cường phụ đạo, củng cố kiến thức nền; nhóm học sinh khá, giỏi được chú trọng rèn kỹ năng làm bài, nâng cao khả năng vận dụng.

Ông Trần Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) cho biết năm nay trường có 285 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chuyển trọng tâm từ đảm bảo tỷ lệ đỗ sang nâng cao thực chất điểm số. Việc ôn tập được tổ chức theo nhóm năng lực, đồng thời theo dõi sát tiến bộ từng học sinh, gắn trách nhiệm của lãnh đạo và giáo viên với kết quả từng môn thi.

Các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức thi thử theo định dạng đề của Bộ GD&ĐT. Đáng chú ý, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi thử toàn tỉnh trong hai ngày 16 đến 17-5, được xem là bước “tổng duyệt” quan trọng để đánh giá sát năng lực học sinh, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập giai đoạn cuối.

Bà Nguyễn Kiều Mộng Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) cho rằng: Thông qua thi thử, đơn vị nhận diện rõ những phần kiến thức học viên còn yếu để tập trung củng cố trong những tuần cuối. Với đặc thù học viên không đồng đều, việc này có ý nghĩa then chốt nhằm bảo đảm các em đủ điểm tốt nghiệp.

Chuẩn bị toàn diện, siết chặt kỷ luật kỳ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có hơn 38.000 thí sinh, tổ chức tại khoảng 90 điểm thi. Bên cạnh ôn tập, ngành Giáo dục tỉnh tập trung cao độ cho công tác tổ chức, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) đồng hành cùng học viên trước kỳ thi quan trọng. Ảnh: Hồ Điểm

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam, công tác tổ chức kỳ thi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào; từng bộ phận thực hiện đúng quy trình, quy chế. Kỳ thi phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, theo phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”.

Ngành giáo dục cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt đầy đủ quy chế, bảo đảm 100% cán bộ tham gia công tác thi nắm vững nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ học sinh khó khăn, không để thí sinh nào bỏ thi vì điều kiện kinh tế.

Sau đợt đăng ký dự thi (từ ngày 24-4 đến 5-5), hiện các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh trên hệ thống quản lý, bảo đảm quyền lợi của thí sinh trong xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi đang được triển khai. Các trường dự kiến làm điểm thi chủ động rà soát phòng thi, phòng bảo quản đề và bài thi, điện, nước, camera giám sát để kịp thời bổ sung, hoàn thiện trước kỳ thi.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh) có 95 học sinh tham gia kỳ thi, 100% là người dân tộc thiểu số, nhà trường đang tăng cường ôn tập và tổ chức các đợt thi thử từ tháng 4.2026. “Cả thầy và trò đều nỗ lực, giáo viên luôn đồng hành, hỗ trợ để các em tự tin bước vào kỳ thi” - Hiệu trưởng nhà trường Từ Kim Lân chia sẻ.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Ia Grai), nhà trường tập trung rà soát các mốc thời gian, quán triệt quy chế đến cán bộ, giáo viên và học sinh; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở ý thức chấp hành quy chế thi trong bối cảnh kỳ thi có nhiều điểm mới.

Theo định hướng chung, công tác an ninh kỳ thi được siết chặt ở tất cả các khâu từ in sao đề, vận chuyển, bàn giao đến coi thi, chấm thi; đặc biệt chú trọng phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Đồng thời, các địa phương và nhà trường xây dựng phương án hỗ trợ học sinh khó khăn về ăn, ở, đi lại, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.