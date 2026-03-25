Mở rộng phạm vi tuyển sinh lớp 10: Thận trọng cân nhắc nguyện vọng

(GLO)- Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai triển khai là mở rộng phạm vi tuyển sinh. Điều này tạo thêm lựa chọn nhưng cũng khiến học sinh phải tính toán kỹ hơn khi đăng ký nguyện vọng.

Mở rộng phạm vi, thay đổi cách chọn trường

Theo ghi nhận tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh, việc mở rộng phạm vi tuyển sinh đang tác động trực tiếp đến cách học sinh lựa chọn trường THPT.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) vừa học vừa ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: H.Đ

Nếu như trước đây, phần lớn học sinh đăng ký theo địa bàn quen thuộc thì hiện nay, nhiều em đã chủ động tìm hiểu thêm các trường ngoài khu vực, cân nhắc phương án trước khi đưa ra quyết định.

Năm nay, Trường THCS Hoài Hải (phường Hoài Nhơn Đông) có 125 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bà Trương Thị Bích Ngoan - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường - cho biết: “Điểm mới là học sinh không còn bị bó hẹp trong phạm vi lựa chọn như trước. Khi có thêm nhiều phương án, các em phải cân nhắc kỹ hơn trong việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng và đánh giá khả năng cạnh tranh”.

Một trong những yếu tố được học sinh đặc biệt quan tâm là quy định về chênh lệch điểm giữa các nguyện vọng. Cụ thể, theo quy định của Sở GD&ĐT, đối với các trường thi tuyển, điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 là 1,5 điểm.

Trong khi đó, ở các trường xét tuyển, mức chênh lệch này là 2 điểm. Quy định này khiến việc đặt nguyện vọng không còn đơn thuần theo mong muốn mà phải gắn với năng lực thực tế.

Tại phường Quy Nhơn Nam, công tác tư vấn cho học sinh đang được các trường THCS chú trọng. Bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung - cho biết: Nhà trường hiện có 509 học sinh lớp 9. Trước những thay đổi trong tuyển sinh năm nay, chúng tôi xác định công tác tư vấn, định hướng là nhiệm vụ trọng tâm.

Không chỉ hướng dẫn các em lựa chọn theo nguyện vọng, nhà trường còn giúp học sinh cân nhắc khả năng trúng tuyển để sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp.

“Việc mở rộng phạm vi tuyển sinh giúp học sinh có thêm lựa chọn, song cũng đòi hỏi các em phải tính toán kỹ hơn. Vì vậy, nhà trường đã phân công giáo viên theo dõi, tư vấn sát từng trường hợp; đồng thời, lồng ghép ôn tập vào các tiết học chính khóa, nhất là đối với các môn thi tuyển” - bà Nghĩa thông tin thêm.

Ở góc độ học sinh, nhiều em cho rằng việc có thêm lựa chọn cũng đi kèm với yêu cầu phải cân nhắc kỹ hơn khi đăng ký. “Em tìm hiểu thêm nhiều trường nhưng vẫn ưu tiên chọn phương án phù hợp với khả năng để tăng cơ hội trúng tuyển” - em Đỗ Nguyễn Trung Hiếu (lớp 9A10, Trường THCS Quang Trung) chia sẻ.

Tăng cường vai trò định hướng

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục áp dụng 2 phương thức là thi tuyển và xét tuyển, được phân theo từng địa bàn, từng trường THPT. Đây là cách thức đã được triển khai từ các năm trước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực.

Trong đó, các trường tổ chức thi tuyển sẽ triển khai kỳ thi trong 2 ngày (27 và 28-6) với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; công tác tuyển sinh hoàn thành trước ngày 20-7. Đối với các trường xét tuyển, thời gian đăng ký và xét tuyển diễn ra trong tháng 7, bảo đảm tiến độ chung của toàn tỉnh.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục áp dụng 2 phương thức là thi tuyển và xét tuyển. Ảnh: H.Đ

Ông Nguyễn Viết Hoàn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Ayun Pa) cho biết, nhà trường tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn học sinh tìm hiểu kỹ phương thức tuyển sinh của từng trường khi phạm vi tuyển sinh được mở rộng. Qua đó, giúp các em lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Xuân Thành - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ), nhà trường thực hiện tuyển sinh lớp 10 theo phương thức xét tuyển, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần giảm áp lực thi cử cho học sinh.

“Năm nay, khi phạm vi tuyển sinh được mở rộng, dự kiến xu hướng đăng ký nguyện vọng của học sinh sẽ có những thay đổi nhất định. Đối với trường có cả 2 cấp học, việc này không chỉ tạo thêm điều kiện tiếp nhận học sinh mà còn mở ra cơ hội để các em tiếp tục học tập tại địa phương. Nhà trường cũng tăng cường tư vấn, hướng dẫn học sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế” - ông Thành chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT, việc duy trì phương thức tuyển sinh theo địa bàn, đồng thời điều chỉnh mở rộng phạm vi tuyển sinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, bảo đảm tính công bằng, khách quan và phù hợp với điều kiện thực tế. Học sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của từng trường, nắm rõ quy định để đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Có thể thấy, việc mở rộng phạm vi tuyển sinh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay đã tạo thêm cơ hội lựa chọn cho học sinh. Tuy nhiên, khi có nhiều phương án hơn, mỗi quyết định đăng ký nguyện vọng cũng đòi hỏi cân nhắc kỹ lưỡng nhằm nâng cao cơ hội trúng tuyển.